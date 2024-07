Het is vandaag negen jaar geleden dat Jules Bianchi op 17 juli 2015 overleed aan de gevolgen van zijn crash tijdens de F1 Grand Prix van Japan in 2014. Er stromen dan ook veel berichten binnen met onder meer herinneringen, maar ook steunbetuigingen.

Bianchi was in 2011 testrijder van Ferrari en zou in 2012 testrijder van Sahara Force India zijn. In 2013 maakte hij namens Marussia F1 Team zijn debuut in F1. Hij scoorde geen punten en werd negentiende in het kampioenschap. In 2014, een seizoen voordat Max Verstappen zijn debuut in F1 maakte, mocht Bianchi weer actief zijn namens Marussia. Met twee punten kon Bianchi zijn eerste punten in F1 scoren, maar er kwam een abrupt einde aan zijn carrière. De Fransman crashte tijdens het F1-weekend in Japan op het circuit van Suzuka. De Fransman reed tegen een hijskraan aan, die op het circuit was gekomen om de auto van Adrian Sutil van de baan te halen. Bianchi vocht vervolgens lang voor zijn leven, maar overleed negen maanden na zijn crash alsnog aan zijn verwondingen. Een overzicht van de berichten die op deze woensdag al verstuurd zijn.

A true racer, whose smile shone as bright as his talent



We remember you, Jules ❤️ pic.twitter.com/cp7MbOoXHj — Formula 1 (@F1) July 17, 2024

Jules, gone but never forgotten ❤️ pic.twitter.com/REu5Cfd8cz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 17, 2024

9 ans, déjà... 💔



En ce triste anniversaire, toutes nos pensées sont dirigées vers les proches de Jules Bianchi 🙏#JB17 pic.twitter.com/pyTf4PwAUi — OGC Nice (@ogcnice) July 17, 2024

Today marks 9 years since the passing of Jules Bianchi. His father Philippe has posted a touching tribute on Instagram.



His memory will live on forever. #F1 #JB17 pic.twitter.com/xfk2vdM8p5 — Pit Debrief (@PitDebrief) July 17, 2024

Il y a 9 ans, Jules Bianchi nous quittait 🕊️



Il restera dans nos mémoires et dans nos cœurs pour toujours ❤️ pic.twitter.com/bdOk5d5rce — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 17, 2024

The city of Nice – where Jules Bianchi was born – named a street in his honour after his passing.



Today marks 9 years since we lost Jules #JB17 #F1 pic.twitter.com/D3OhojxdLe — FormulaNerds 🤓🏁 (@Formula_Nerds) July 17, 2024

