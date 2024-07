Ralf Schumacher is uit de kast gekomen, zo liet hij weten in een post op Instagram. De voormalig F1-coureur vertelt de juiste partner te hebben gevonden en dat er niets mooiers is in het leven dan dat.

Schumacher maakte zijn debuut in de Formule 1 in 1997 na het winnen van het Formula Nippon-kampioenschap in Japan. Zijn broer Michael had toen al twee wereldtitels op zak met Benetton en zou er nog eens vijf binnenslepen met Ferrari. Na een aantal podiums met het team van Jordan verhuisde Ralf naar Williams. Hij won zijn eerste Grand Prix in San Marino in 2001. De Duitser zou daarna nog vijf races winnen voor het team dat een samenwerking was aangegaan met het sterke BMW. Hij reed na zijn F1-carrière nog vijf seizoenen in de DTM met Mercedes-Benz, voordat hij zijn helm ophing. Ralf Schumacher is tegenwoordig analist voor onder andere Sky Sports Deutschland.

Juiste partner aan je zijde

Ralf Schumacher plaatste op zondagavond deze post op Instagram. "Het mooiste in het leven is wanneer je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kan delen," schreef hij. Tv-persoonlijkheid Carmen Geiss, die blijkbaar een vriendin is van Schumacher, bevestigde zijn coming-out op hetzelfde platform. "Vandaag is hij uit de kast gekomen als homo. Deze stap was voor hem een ​​daad van bevrijding en zelfacceptatie. Het was een moedige beslissing die al lang binnenin hem zat en die hij nu met trots en zelfvertrouwen neemt. Zijn coming-out is niet alleen een persoonlijke overwinning, maar ook een teken dat hij eindelijk in staat is zijn ware identiteit te leven en lief te hebben zonder angst of schaamte."

Coureurs in de autosport met een andere seksuele geaardheid dan hetero komen weinig voor en Ralf Schumacher is in de Formule 1 dan ook pas de vierde. Mário de Araújo Cabral, beter bekend als 'Nicha' Cabral, reed een aantal Grands Prix voor Cooper en Derrington-Francis in de jaren zestig. De Portugees kwam uit de kast als biseksueel in een boek in 2012. Mike Beuttler, die begin jaren zeventig actief was met March, wordt beschouwd als de eerste openlijk homoseksuele F1-coureur. Lella Lombardi, de enige vrouwelijke coureur om een punt te scoren in de koningsklasse in 1975, had openlijk een relatie met een vrouw.

