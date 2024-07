George Russell hoopte vorige week de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam te schrijven, maar het eindigde in tranen - bij zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton van geluk, bij Russell zelf van verdriet. Hij zou namelijk uitvallen met mechanische problemen en de Duitse renstal kon daar meer over vertellen.

Russell mocht de wedstrijd op Silverstone vanaf de pole position aanvangen. Hij reed de eerste 17 van 52 ronden op kop, totdat Hamilton de leiding overnam toen de eerste regendruppels arriveerden. De McLarens waren nog sterker op de natte baan, maar Hamilton kreeg de overwinning in handen na een verkeerde bandenstrategie bij Lando Norris en Oscar Piastri. De zevenvoudig wereldkampioen wist ook Max Verstappen, die betere banden overhield in de slotfase dankzij de harde compound, achter zich te houden. Russell kwam in ronde 33 al naar binnen en stapte in de garage uit. "Om überhaupt uit te vallen, maar dan ook nog eens in je thuisrace, terwijl de auto zo snel is... Hartverscheurend," vertelde de man uit King's Lynn later bij Viaplay. "Tien ronden voordat ik uiteindelijk zou uitvallen, verloor ik al vermogen. We pasten de instellingen van de motor aan, maar de motor kreeg gewoon geen water meer."

Gridstraf

Mercedes kon verklaren dat het watersysteem kapot was gegaan. "Helaas wisten we al relatief vroeg in de race dat we een probleem hadden, dus hier zaten we tijdens de eerste stint al bovenop," legde trackside engineering director Andrew Shovlin uit in een debriefvideo van Mercedes. "We wisten nog niet dat het terminaal zou worden, maar alles wees erop dat er een lek was ontstaan in het watersysteem waardoor de druk begon weg te vallen."

Als de motor geen water meer krijgt, dan kan het de power unit serieus beschadigen. Shovlin vervolgde: "Uiteindelijk toen we de auto stopten, was het om de power unit te beschermen. We wisten dat we de race nooit zouden kunnen finishen. Wat je niet wil is de race wel finishen, maar tegelijkertijd ook de power unit vernietigen. Dan kun je rekenen op een straf later in het seizoen. We deden het dus uit voorzorg, maar we zouden op geen enkele manier de finishvlag hebben bereikt." Als een power unit terminaal beschadigd is, dan moet je een nieuwe power unit in je pool meenemen, maar als je teveel motoronderdelen gebruikt, krijg je een gridstraf.

