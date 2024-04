Het Scandinavische Viaplay mag ook de komende periode de Formule 1 uitzenden, zo melden diverse bronnen aan GPToday. De deal zou al zijn beklonken en donderdag wordt naar verluidt de bevestiging van de overeenkomst bekendgemaakt.

De FOM heeft rustig haar tijd genomen om de verschillende aanbieders langs elkaar te zetten. Vodafone/Ziggo stond enkele weken geleden volgens diverse bronnen op pole position om de uitzendrechten terug te halen, maar het lijkt dus Viaplay te zijn geworden. Het kan wellicht niet los worden gezien van de stap van Viaplay TV, waarmee er ook een zender op het open net is voor de streamingdienst, een van de wensen van de FOM.

Viaplay gaat door

De afgelopen maanden is er veel gespeculeerd over wie nu precies de koningsklasse mag gaan uitzenden vanaf 2025. Het medium weet te melden dat Viaplay aan het langste eind heeft weten te trekken en de bevestiging zou morgen bekend worden gemaakt. Daarmee heeft de Scandinavische partij Ziggo weten af te troeven en in een eerder stadium leken RTL Nederland, Canal Plus en Apple ook een serieuze gooi te willen gaan doen naar de Nederlandse uitzendrechten.

Viaplay heeft in 2022 de uitzendrechten overgenomen van Vodafone/Ziggo voor een periode van drie jaar. Sinds de introductie van de streamingdienst zijn er klachten geweest over de beeldkwaliteit, maar ook het geluid onder de beelden. Zo'n twee jaar later heeft het Scandinavische bedrijf op de beurs een vrije val meegemaakt en in Nederland is Roger Lodewick aangesteld om het bedrijf een fris nieuw imago te geven.