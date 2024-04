Het is inmiddels een paar maanden geleden dat Michael Andretti samen met zijn team een domper van jewelste te verwerken kreeg door de afwijzing van de FOM om de Formule 1 binnen te komen. Ondertussen gaat het team onverminderd door en wordt er gereageerd op die teleurstelling.

De hele soap rondom het toelaten van een elfde team op de grid is eind januari in de ijskast gezet. Na lang vergaderen, roepen in de media en gesteggel tussen teams, besloot de FOM om definitief een streep te halen door het toelaten van Andretti's team vanaf 2025. Eerder lieten al meerdere teams weten geen heil te zien in het toelaten van een elfde renstal. Mede omdat dit natuurlijk een hoop in het te verdienen geld zou schelen voor de teams die al in de Formule 1 rijden.

Niet competitief genoeg

In een statement van de FOM vielen destijds verschillende redenen te lezen voor het afwijzen van het 'bid'. Zo werd er onder meer gezegd dat de naam van Andretti - de wereldkampioen van 1978 - niet aansprekend genoeg zou zijn. Ook werd er getwijfeld aan het niveau van het nieuwe Amerikaanse team. Volgens de FOM was het nieuwe team niet meteen competitief genoeg. Wereldwijd werd er vervolgens met de nodige verbazing gereageerd op het nieuws. Zeker omdat al zoveel teams - vermoedelijk omwille van de eigen portemonnee - geen nieuwe renstal zien zitten. Het team gaat ondertussen onverminderd door: zo werd er een nieuwe locatie geopend in Silverstone om daar te werken aan de Formule 1-droom.

Reactie op de brief

Een paar maanden na de pijnlijke afwijzing blikt Andretti terug: "Natuurlijk was het niet erg plezierig", stelt hij in gesprek met PlanetF1. "Ik wil het echter graag achter me laten omdat we wel best wat progressie hebben geboekt. Zelfs als je het bekijkt vanuit de relatie die we hebben. Ik ga daar niet te ver over uitweiden. Ik blijf niet graag hangen in het verleden, zeker niet wanneer iets negatief is. We gaan dus door. Ik heb van ze begrepen dat het geen definitieve beslissing is. Dat is reden genoeg voor ons om vertrouwen te houden. Dat is de reden waarom ik optimistisch ben. We praten en hebben de eerste keer fatsoenlijk in het echt gesproken. Dat is reden genoeg om optimistisch te blijven."

