Regerend wereldkampioen Max Verstappen is geen fan van de hedendaagse Formule 1-auto. De wagens halen tegenwoordig de neerwaartse druk uit het grondeffect en dat zorgt voor een rijstijl waarbij de Nederlander zich niet altijd helemaal comfortabel voelt.

Vanaf 2022 is de Formule 1 overgestapt van downforce die voorheen uit de vleugels en flapjes op de auto's werd gehaald, naar neerwaartse druk dat vanuit de zuigende werking onder de auto's wordt gehaald. Het grondeffect werd geïntroduceerd als oplossing tegen de vuile lucht die aanwezig was bij de vorige generatie Formule 1-auto's, maar het levert dus ook nadelige effecten op. In gesprek met Motorsport.com legt Verstappen het uit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internet reageert op verlenging Viaplay: 'Nu nog MotoGP binnenhalen en het feestje is compleet'

Wendbaarheid

Het probleem zit hem volgens de drievoudig kampioen vooral in de langzame bochten. "De snelle bochten voelen behoorlijk goed aan met de huidige auto's, maar in de langzame bochten voelen deze auto's net als een boot." In de ogen van de Nederlander waren de vorige generatie auto's een stuk wendbaarder. "In een Formule 1-auto voelen snelle bochten altijd beter aan dan langzame bochten, al waren die vorige auto's nog iets wendbaarder."

OOK INTERESSANT: Verstappen blij met verlenging Viaplay: 'Zij streven ernaar om de beste te zijn, net als ik'

Stratencircuit VS permanente banen

De auto's komen volgens de regerend kampioen simpelweg niet tot hun recht op stratencircuits. "De auto is daar veel te breed, veel te groot en veel te zwaar voor." Daarnaast is Verstappen ook gewoon geen fan van stratencircuits, hij kiest liever voor permanente banen. "Sommigen vinden stratencircuits wel leuk en sommigen niet. Dat zal altijd een beetje fiftyfifty zijn. Ik denk dat de meeste coureurs vooral kijken naar waar ze zelf snel kunnen zijn."

Gerelateerd