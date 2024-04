Het nieuws dat Viaplay de Formule 1-uitzendrechten behoud maakt de nodige tongen los op social media. Het was al enige tijd onofficieel bekend dat de streamingdienst ook volgend jaar de koningsklasse gaat uitzenden, maar op dinsdag kwam dan ook de officiële bevestiging.

Het gevecht om de nieuwe uitzendrechten zou er eentje zijn geweest waarbij Vodafone/Ziggo ook alles op tafel heeft gelegd. De voormalig rechtenhouder van de sport in Nederland verloor eind 2021 de strijd van de Scandinavische dienst en volgens diverse prominenten had de partij ook ingezet op het terughalen van de rechten. Dat is dus niet gelukt en daardoor is de roze partij tot en met 2029 de Nederlandse uitzendgemachtigde.

Reacties

De reacties op social media zijn gemengd. Zo is de één tevreden over de verlenging, de ander zag toch liever een verandering van partij.

𝗩𝗶𝗮𝗽𝗹𝗮𝘆 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽 𝘃𝗲𝗿𝗹𝗲𝗻𝗴𝘁 𝗙𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗲 𝟭-𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗼𝘁 𝗲𝗶𝗻𝗱 𝟮𝟬𝟮𝟵 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗲𝗻 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗮𝘃𝗶𝘀𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻#ViaplaySportNL #ViaplayF1 #F1 pic.twitter.com/JzzaXGdIaM — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 30, 2024

Gaaf man,

Haperende 720p streams voor 18 euro per maand.

Gelukkig zijn er genoeg 4k streams gratis te zien op internet. — bubbel op rechts 💞 🇺🇦 💞 (@Bubbeloprechts) April 30, 2024

Fantastisch nieuws dit! Nu nog MotoGP binnenhalen en het feestje is compleet. — Daniël MSC F1 (@Formule1Daniel) April 30, 2024

Wij hangen vandaag hiervoor de vlag half stok. — Nobody (@Nobodysnobody9) April 30, 2024

In combinatie met F1TVPRO is er geen betere manier om naar F1 te kijken. Soms laat de techniek wat steekjes vallen maar over het algemeen is de combinatie Viaplay/F1TV gewoon erg sterk. — John (@JOHNGRT) April 30, 2024

Je kan zeggen wat je wilt, maar ze geven tenminste commentaar met oprechte f1 passie & emotie, waar bij Viaplay ze gewoon een gemaakt script voorlezen. Dat van viaplay komt zo nep en gemaakt over — Menno (@boerkampies) April 30, 2024

Beste nieuws vd dag!

F1tv Pro blijft ook komende jaren beschikbaar in NL! Hiermee garandeerd FOM de echte F1-kijker topkwaliteit streams. Analyses, voor- en nabeschouwingen van echte kenners en uitmuntend Engels commentaar. #f1 #viaplay #f1tv #telegraaf #fia #fom #ziggosport — Erik van Rossum (@EvanRossum) April 30, 2024

