Viaplay heeft al sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in handen en won vervolgens ook de strijd om de rechten vanaf volgend jaar. Roger Lodewick, de CEO van de Nederlandse tak van het bedrijf, gaat in op het moment van de bevestiging en waarom het bod van Viaplay geaccepteerd werd.

Op 30 april kwam het nieuws naar buiten dat de Scandinavische streamingsdienst een vijfjarige deal had gesloten met Formula One Management (FOM). De koningsklasse van de autosport zal dus tot en met in ieder geval 2029 op Viaplay te zien zijn in Nederland. Waar er naar verluidt eerst 30 miljoen euro per jaar werd betaald voor de uitzendrechten, zou het vanaf 2025 gaan om 45 miljoen euro per jaar. De NOS meldde dat VodafoneZiggo een hoger bod had uitgebracht, maar dat FOM desondanks voorkeur had voor Viaplay.

Tijdstip werd iedere keer verschoven

Lodewick kreeg bij de podcast F1 aan Tafel de vraag wanneer hij wist dat de nieuwe deal voor de uitzendrechten binnen was. "100% binnen? Dat was een paar minuten voordat het bekend werd gemaakt. We wisten al wel een tijdje dat het eraan ging komen, maar dat tijdstip werd iedere keer een beetje verschoven. We waren de hele tijd in contact en uiteindelijk krijg je dat sms'je dat het helemaal is bevestigd, dat we het nu naar buiten kunnen brengen, en dat was natuurlijk fantastisch. Ik wist al dat het er heel goed uit zag, maar [het zwart-op-wit lezen] is echt heel fijn." De CEO nam zijn team op kantoor mee uiteten voor de lunch bij Restaurant David's op het Media Park om te vieren dat ze mooie dingen voor elkaar krijgen en dat Viaplay TV op het open net werd gelanceerd, maar hij had het sms'je over de deal toen nog niet gekregen.

Blijdschap bij werknemers Viaplay

Hij ontving het sms'je toevallig in het restaurant en Lodewick kon het toen meteen aan zijn team vertellen. "Iedereen natuurlijk schreeuwen, heel hard, heel erg blij. Ik denk dat dat voornamelijk voor het team heel belangrijk is geweest." Bij de podcast werd opgemerkt dat VodafoneZiggo volgens de geruchten meer geld had geboden voor de uitzendrechten en dus kreeg Lodewick de vraag waarom er dan toch voor Viaplay is gekozen. "Dat moet je aan de Formule 1 vragen," antwoordde hij, aangezien hij het zelf ook niet concreet weet. Een vermoeden heeft hij wel. "Ik denk dat het totaalpakket dat wij hebben aangeboden, het aantrekkelijkst is geweest voor de Formule 1." De CEO doelde op het feit dat Viaplay in meerdere landen actief is dan alleen in Nederland. "Dat denk ik, maar nogmaals dat moet je aan hen vragen."

