Viaplay TV, het open kanaal van de Scandinavische streamingsdienst hier in Nederland, blijkt een succes te zijn onder de Formule 1-fans. Dat blijkt uit de kijkcijfers van de Sprint in Miami.

Viaplay kwam begin 2022 in Nederland als streamingdienst, maar dankzij een samenwerking met Talpa beschikt het sinds vrijdag 5 april dit jaar ook over een open net na de omdoping van de zender SBS9. Daarop is de Formule 1 te zien, maar ook de Premier League, Bundesliga en darten. De eerste sessie van de koningsklasse op het lineaire kanaal was de tweede vrije training voor de Grand Prix van Japan, waardoor het spektakel ook live te volgen was voor fans zonder Viaplay-abonnement. Echter, voor de liveverslagen van de kwalificaties en de Grands Prix moet nog altijd een abonnement worden afgenomen, want die worden namelijk niet integraal uitgezonden. Een paar uur nadat een sessie is afgelopen, is het pas op Viaplay TV te zien.

Viaplay in 2024 gelijkwaardig aan Ziggo in 2021

Vorige week werd de Sprint voor de Grand Prix van Miami op Viaplay TV uitgezonden. Roger Lodewick, de CEO van de Nederlandse tak van de Viaplay Group, deelde trots op LinkedIn dat er op het hoogtepunt 1,4 miljoen mensen keken en gemiddeld 1,1 miljoen mensen. Ook de nabeschouwing van de korte zaterdagsrace die werd gewonnen door Max Verstappen, werd goed bekeken met een hoogtepunt van bijna 1,3 miljoen.

Volgens Totaal TV is Viaplay TV qua kijkcijfers gelijkwaardig aan de uitzendingen van Ziggo Sport Kanaal 14 in 2021, het open net voor Ziggo-klanten, toen VodafoneZiggo nog de uitzendrechten van de Formule 1 in handen had. Ziggo Sport moet het tegenwoordig elk Grand Prix-weekend doen met iets meer dan 100.000 kijkers voor de live nabeschouwingen, ruim een miljoen minder mensen dus dan Viaplay TV trekt met een nabeschouwing van een Sprint.

