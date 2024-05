Een opmerkelijke moment zo vlak voor aanvang van de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola vandaag: Viaplay-reporter Chiel van Koldenhoven hield al wandelend in de paddock een interview met Max Verstappen, maar toen het tweetal de grid opging, werd de reporter hardhandig aangepakt en van de baan verwijderd, zo was op diverse beelden - en ook op live televisie - te zien.

De Nederlandse tak van Viaplay zendt voor iedere Grand Prix een uitgebreide voorbeschouwing uit en daarin schakelen ze regelmatig vanuit de studio richting de grid, waar verslaggever Van Koldenhoven doorgaans het woord doet. Hij brengt de laatste updates uit de paddock en spreekt met de verschillende coureurs en teambazen. Ook Red Bull-superster Verstappen heeft hij al meermaals bij zijn microfoon gehad, maar vandaag ging dat even goed mis. Toen Verstappen vanuit zijn pitbox richting de grid liep, schoot Van Koldenhoven hem - zoals wel vaker - aan voor een praatje. Verstappen gaf al wandelend naar de grid antwoord op de vragen, maar toen het tweetal de baan betrad, werd er hardhandig opgetreden door de security van de Formule 1.

Personeel verwijdert Viaplay hardhandig van grid

Terwijl de Viaplay-reporter nog in gesprek was met Verstappen, werd hij plots hardhandig aan zijn arm vastgepakt en meegesleurd tot achter de hekken, terug de pitstraat in. Dit gebeurde allemaal op live televisie en Van Koldenhoven wist ook even niet wat hem overkwam. "Oké, euh, ik weet niet of we nog steeds live zijn, maar ik werd hier vrij hard weggeduwd...", zo liet hij enigszins beduusd weten. Vervolgens besloot hij de regie de opdracht te geven om maar even terug te schakelen naar de studio. "Mooie televisie, maar euh jongens, ik geef hem heel even terug aan jullie [in de studio, red.]."

Accreditatie voor grid mogelijk niet zichtbaar bij Viaplay

Wat er nu precies aan de hand was en waarom de Viaplay-verslaggever zo plotseling en hard van de grid werd verwijderd, is niet bekend, maar diverse media melden dat Van Koldenhoven zijn accreditatie, waarmee hij groen licht heeft om de grid te betreden, niet zichtbaar had. Het F1-personeel besloot daarom direct in te grijpen en onderbrak hardhandig het interview met Verstappen. De Red Bull-coureur keek verbaasd naar wat er gebeurde en stak nog even z'n duim op richting Van Koldenhoven om te checken of alles oké was. Bekijk de beelden via de link hieronder.

▶︎ Bekijk de beelden van het incident op X door hier te klikken.

