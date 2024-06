Viaplay heeft inmiddels sinds 2022 in Nederland de uitzendrechten van F1 in handen en heeft een zware financiële periode achter de rug. Nu blijkt dat Viaplay door vier andere streamingdiensten qua abonnees wordt verslagen tijdens het eerste kwartaal van 2024 in Nederland.

Dit weet onderzoeksbureau Telecompaper te melden. Het onderzoek richt zich op het aantal abonnementen dat Nederlandse huishoudens, waar er volgens het CBS 8,4 miljoen van in Nederland zijn, hebben. Na dit onderzoek bleek dat Netflix met afstand het meest populaire streamingplatform is van Nederland met 49% van de huishouders die een abonnement heeft bij de streamingdienst. Het gat naar Videoland, Disney en Amazon Prime, waar veel series uit het heden en het verleden te zien zijn en waar bij Disney ook nog alles rondom Disney zelf, maar ook Star Wars en Marvell te vinden is, is groot. Videoland zit op 22%, terwijl Disney op 19% en Amazon Prime op 15% zit.

Viaplay legt het af tegen top vier in Nederland

Viaplay staat daarna op de vijfde plaats, met 12% van de huishoudens die een abonnement heeft op de Scandinavische streamingdienst. Het tempo van de vier streamingdiensten boven Viaplay kan het bedrijf dus niet bijhouden. Het gaat in totaal dan, tijdens het eerste kwartaal van 2024 (januari tot en met april) om iets meer dan een miljoen abonnees. Daar gaat het volgens Telecompaper echter niet bij blijven, want het onderzoeksbureau gaat ervan uit dat de aantallen dit jaar en de komende jaren zullen toenemen ten opzichte van het aantal huishouders dat nu een abonnement heeft en ten opzichte van het aantal huishouders dat nu TV kijkt. Dit komt vooral door 'de introductie van goedkopere abonnementsvormen en een striktere handhaving van het delen binnen een huishouden'.

Viaplay nog jaren in Nederland

Ook Viaplay zal hiervan gaan profiteren, aangezien de streamingdienst eerder dit jaar kon bevestigen dat het de komende jaren nog de Formule 1 live gaat uitzenden in Nederland en dus Ziggo Sport onder meer had afgetroefd. Sinds 2022 heeft Viaplay de uitzendrechten in handen, maar zendt het ook onder meer de Premier League, Bundesliga, handbal, cricket en nog veel meer uit. Dit zal de komende jaren zo blijven, ondanks dat Viaplay de afgelopen tijd in financieel zwaar vaarwater zat en eigenlijk nog steeds zit.

