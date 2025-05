Komend weekend gaat F1 voor het eerst in 2025 richting Europa voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit in Imola. Viaplay pakt deze kans om de fans komend weekend tegemoet te komen, ongeacht bij welke provider je zit.

Viaplay gaat namelijk op het open kanaal voor zowel klanten van KPN, Ziggo, Odido als DELTA, alles rondom het raceweekend gratis uitzenden. Het gaat hierbij niet alleen om de F1-sessies, maar ook om F2, F3, Porsche Supercup en de programma's van Viaplay zelf. William Linders, CEO van Viaplay Nederland, geeft tekst en uitleg. "Vanaf dit weekend is Viaplay TV beschikbaar voor alle Nederlandse huishoudens en start tegelijkertijd de Europese tour van dit bijzonder spannende Formule 1-seizoen. Dat gaan we vieren met heel Nederland, door het volledige raceweekend vanaf het circuit van Imola live uit te zenden op het open net. Daarnaast is ons jaarabonnement tijdelijk beschikbaar tegen een gereduceerd tarief, zodat liefhebbers een jaar lang kunnen genieten van ons volledige premium sportaanbod.”

Speciale aanbieding vanuit Viaplay

Verder heeft Viaplay ook nog een speciale aanbieding voor de rest van de maand mei. "Van 15 mei t/m 1 juni heeft Viaplay een tijdelijke aanbieding voor sportliefhebbers. In deze periode is een ‘basis’ jaarabonnement beschikbaar voor €14,99 per maand in plaats van €19,99. Daarmee krijgen abonnees ook toegang tot alle live-sessies van de Formule 1 (inclusief toegang tot F1 TV Pro), voetbalwedstrijden van de Premier League en Bundesliga en de grootste Darts-evenementen. Deze aanbieding is alleen geldig voor nieuwe klanten."

