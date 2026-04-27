Oranje boven: hoe een klein landje in de motorsport ook heel groot kan zijn

Vandaag viert Koning Willem-Alexander zijn 59e verjaardag in het Friese Dokkum. Het is een uitgelezen moment om stil te staan bij de rijke en succesvolle autosporthistorie van Nederland. Waar de oranjegekte vandaag de straten kleurt, hebben Nederlandse coureurs en fans de afgelopen decennia wereldwijd hun stempel gedrukt op de internationale racecircuits.

De absolute kroon op het werk van de Nederlandse autosportgeschiedenis komt natuurlijk uit de hand van Max Verstappen, die met vier wereldtitels op rij tussen 2021 en 2024 de boeken in is gegaan. De dominantie van Verstappen in de koningsklasse van de autosport is ongeëvenaard voor een Nederlander. Met in totaal 71 Grand Prix-overwinningen en 127 podiumplaatsen heeft hij de lat op een eenzame hoogte gelegd. Toch was het zijn vader, Jos Verstappen, die het pad voor het Nederlandse succes in de Formule 1 effende. De oud-coureur mocht in 1994 als eerste landgenoot het ereschavot beklimmen, toen hij zowel tijdens de Grand Prix van Hongarije als in België naar een podiumplaats reed.

Zandvoort als epicentrum voor de Nederlandse racefans

Voor de Nederlandse fans kwam in 2021 een langgekoesterde droom uit toen de Formule 1 na 36 jaar terugkeerde op Circuit Zandvoort. De eerste officiële WK-race vond daar al plaats in 1952, waarna Niki Lauda in 1985 de laatste editie van de twintigste eeuw op zijn naam schreef. De officiële aankondiging van de terugkeer in 2019 leidde tot een ware oranjegekte, die zijn hoogtepunt bereikte toen Verstappen de rentree-race in 2021 voor eigen publiek wist te winnen. Onder de huidige overeenkomst staat de Dutch Grand Prix gepland tot en met de editie van dit jaar, waarna het evenement voorlopig van de kalender zal verdwijnen.

Historische overwinningen

Naast de successen in de Formule 1 hebben Nederlandse coureurs ook in andere prestigieuze raceklassen grote triomfen gevierd. Tijdens de legendarische 24 uur van Le Mans wist Gijs van Lennep de algemene overwinning te pakken in 1971 en 1976. Jan Lammers voegde zich in 1988 bij dat illustere rijtje door eveneens als algemeen winnaar over de streep te komen. Aan de andere kant van de oceaan is Arie Luyendyk de absolute grootheid in de Indy 500. Hij schreef de iconische Amerikaanse race op zijn naam in 1990 en 1997 en is nog altijd de recordhouder van de snelste kwalificatie.

Traditionele dominantie in de Dakar Rally

Een andere discipline waar het Wilhelmus met grote regelmaat klinkt, is de zware Dakar Rally. Nederland domineert daar traditioneel in de truck-categorie. Jan de Rooy legde de basis met een overwinning in 1987, waarna zijn zoon Gerard de Rooy de rally wist te winnen in 2012 en 2016. Recenter mocht Janus van Kasteren zich in 2023 tot winnaar kronen. Eerder dit jaar wist Mitchel van den Brink als jongste etappewinnaar ooit beslag te leggen op de derde plaats in het eindklassement.

Proost!

Terwijl de nationale feestdag voor de deur staat, is het momenteel rustig op de Formule 1-circuits. Na de races in Australië, China en Japan, waar Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli de zeges verdeelden, zijn de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt wegens regionale conflicten. Max Verstappen, die momenteel zesde staat in het kampioenschap, zal zich moeten focussen op de Grand Prix van Miami, die op 1 mei van start gaat. Tot die tijd kunnen de Nederlandse fans proosten op een rijk verleden tijdens de festiviteiten rondom Koningsdag.

Gerelateerd