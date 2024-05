De Dutch Grand Prix in de Formule 1 staat eind augustus weer gepland op Circuit Zandvoort en hoewel de organisatie een boordevol programma heeft klaarstaan, ontbreken er twee populaire raceklassen: de F2 én F3. Recent maakte de opstapklassen bekend ook in 2025 niet te gaan rijden op Zandvoort en volgens Allard Kalff is dat waarschijnlijk ook in 2026 het geval en dat heeft een bijzondere reden.

Vorig jaar konden bezoekers van de Dutch Grand Prix in ieder geval nog genieten van de aanwezigheid van de Formule 2, maar dit jaar zal de opstapklasse geen acte de présence geven in de Noord-Hollandse duinen. En dat zal ook volgend jaar niet het geval zijn. Hetzelfde geldt helaas ook voor de Formule 3. Bij Viaplay werd het feit dat deze klassen niet gaan racen op Zandvoort uitvoerig besproken en analist Kalff denkt wel te weten waarom dit het geval is. Volgens hem heeft de organisatie van Zandvoort de twee opstapklassen 'laten stikken' toen ze een uitwijkmogelijkheid zochten nadat de Grand Prix van Imola werd afgeblazen vorig jaar. Zandvoort zei toen 'nee' tegen de hulpkreet en daar lijken ze nu de prijs voor te moeten betalen.

Zandvoort betaalt prijs na 'nee' tegen F2 en F3

"De Formule 2- en Formule 3-kalender zijn bekend: Allard, weer geen Zandvoort...", zo krijgt Kalff het voorzetje van de Viaplay-presentatrice. "In 2025 - en ik begrijp ook in 2026 niet. Moet het Bruno Michel nog een keer vragen van de F2-organisatie, maar mensen die daar dichtbij zijn, die zeggen dat dat ook te maken heeft met het feit dat vorig jaar de race in Imola werd afgelast", zo zegt Kalff. "Toen schijnen ze in Zandvoort gevraagd te hebben om te mogen rijden in plaats van Imola. Nou, dat ging allemaal niet om redenen die mij niet duidelijk zijn, maar goed, daar zullen ze een goede reden voor hebben, maar toen is er wel gewaarschuwd van: 'luister, als jullie nou dat niet doen, dan kunnen we niet garanderen dat we ooit terugkomen'. En als dat zo is, dat vind ik wel jammer."

Enorme domper voor Zandvoort én fans

Een enorme domper voor Zandvoort én de Nederlandse racefans, zo vindt Kalff. "Want we hebben twee Nederlandse teams rijden daar. In allebei de klassen dit jaar een Nederlandse rijder, maar twee Nederlandse teams en die hebben dus straks drie jaar lang geen race in Nederland. Vind ik jammer", aldus de analist, die het ook een aderlating vindt voor de organisatie van de Dutch Grand Prix. "Ja, je moet wel iets hebben. Het is een fantastisch evenement, ik hou van het evenement en ik hoop dat het nog jaren doorgaat, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat er auto's rijden."

Ook volgend jaar geen F2 en F3 in Zandvoort... 😕

