VIDEO | Viaplay sluit samenwerking met Olav Mol niet uit | GPFans News

Het team van Ferrari blijft zich versterken en heeft twee kopstukken van Mercedes binnengehaald. Zo zullen Jérôme d'Ambrosio en Loïc Serra Lewis Hamilton in 2025 volgen en aansluiten in Italië. Daarnaast bespreekt Viaplay-CEO Roger Lodewick de optie om in de toekomst ook te gaan samenwerken met Olav Mol.

