De kogel is nu officieel door de kerk: Viaplay is tot en met 2029 de uitzendgemachtigde van de Formule 1 in Nederland. Voor Max Verstappen, die Viaplay als sponsor heeft, is het een goede ontwikkeling. De Nederlander ziet de Scandinavische streamingdienst namelijk ook streven naar perfectie, net als hijzelf.

Het gevecht om de nieuwe periode uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland hield toch heel wat mensen bezig. Zo was Vodafone/Ziggo ook in de race om de rechten terug te krijgen, maar heeft de partij waar Olav Mol en Jack Plooij onderdeel van zijn, deze dus verloren. Het zorgt ervoor dat Viaplay zich ook de komende jaren de uitzendgemachtigde kan gaan noemen.

Geweldig om succesvolle samenwerking

Viaplay heeft een vijfjarige verlenging getekend en daar reageert Verstappen op: "Ik ben erg blij dat Viaplay deze langetermijnovereenkomst met de Formule 1 heeft gesloten. Net als ik streven zij ernaar om de beste te zijn, dus we kijken ernaar uit om onze succesvolle samenwerking voort te zetten. Het is geweldig om met Viaplay samen te werken en mijn prestaties op het circuit aan kijkers te tonen."

Contractverlenging

De deal die Viaplay heeft gesloten is volgens het persbericht van de Formule 1 een groepsdeal. De streamingdienst heeft namelijk niet alleen het pakket van Nederland verlengt, ook Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden zijn onderdelen van het pakket.

