Officieel: Viaplay heeft de Formule 1-rechten tot en met 2029 in Nederland binnen

De kogel is door de kerk: Viaplay blijft de komende jaren rechtenhouder van de Formule 1. Het nieuws hing lange tijd al in de lucht, maar op dinsdag is het bericht officieel naar buiten gekomen, zo maken de Formule 1 en de streamingdienst bekend middels een statement.

De strijd om de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland is al even in volle gang en fans van de de koningsklasse in ons land hebben lange tijd in spanning moeten wachten tot er nieuws naar buiten kwam waar de rechten na dit seizoen zouden belanden. Het Scandinavische Viaplay heeft de rechten sinds 2021 in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal loopt na dit seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 dus opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race voor de deal.

Deal Viaplay is rond

Zo wilde met name het geliefde Ziggo Sport graag de rechten weer binnenhalen na dit seizoen. De afgelopen weken schemerde het al door dat het toch Viaplay leek te worden dat er opnieuw vandoor zou gaan en nu is de kogel dan eindelijk door de kerk. De Formule 1 en Viaplay maken namelijk bekend dat de deal rond is en de koningsklasse in Nederland de komende vijf jaar uitgezonden gaat worden door de streamingdienst. Ook Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden blijven de komende jaren kijken via het Scandinavische kanaal.

Viaplay reageert

Jørgen Madsen Lindemann, CEO van Viaplay, is content met de nieuwe deal: "Formule 1 meer dan een sport. Het is een wereldwijd fenomeen, dat zich uitstrekt over streaming, Hollywood, sociale media en daarbuiten en het fascineert fans van alle leeftijden en achtergronden gedurende het jaar. We zijn trots om onze samenwerking met de Formule 1 te verlengen in de langste overeenkomst tot nu toe. Dit laat zien hoe betrokken Viaplay Group is bij het meedoen voor de lange termijn en de groei die we doormaken in Nederland en Scandinavië", zo klinkt het vanuit de Viaplay-voorman.

