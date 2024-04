De internationale autosportfederatie, ook wel bekend als de FIA, overweegt om Frankrijk te verlaten. Het land heeft vorig jaar aangegeven dat gunstige belastingregelingen voor internationale sportorganisaties niet langer mogelijk zullen zijn en niet alleen de FIA, ook de FIFA eist nu duidelijkheid over belastingregels in het land.

De FIA is iets ouder dan honderd jaar en al die tijd heeft het hoofdkantoor zich in Parijs bevonden. Ook is er een locatie in Zwitserland, maar om verder te groeien heeft de organisatie een specifieke status nodig en dat lijkt de autobond op dit moment niet te krijgen, zo meldt GrandPrix. Het kan rekenen op frustraties vanuit de FIA, die vooral duidelijkheid vraagt, zo stelt FIA-official Xavier Malenfer in een statement.

Regels zitten groei in de weg

"Hoewel Frankrijk de bakermat van de motorsport is, verzwakken de internationale concurrentie, met name op het gebied van arbeidskosten, en de globalisering van de sport deze positie", zo stelt Malenfer. Het zit volgens Malenfer de groei van de FIA in de weg. "Zonder verduidelijking, door de erkenning van een specifieke status voor internationale sportfederaties, is er weinig hoop dat de activiteiten van de FIA zich verder zullen ontwikkelen, ondanks alle onbetwistbare verdiensten van Parijs", aldus Malenfer.

Steun vanuit voetbalbond

Niet alleen de FIA, maar ook de FIFA is gevestigd in het land en het voetbalinstituut benadrukt dat het niet vraagt om een speciale behandeling. "Internationale sportfederaties vragen niet om buitengewone privileges of om beter behandeld te worden dan andere soorten organisaties, maar ook niet minder goed", aldus Kenny Jean-Marie, hoofd van de FIFA-afdeling in Parijs

