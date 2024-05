FIA-CEO Natalie Robyn kondigt haar vertrek aan bij de internationale autosportfederatie. Robyn was de eerste CEO van de autobond en zal haar werkzaamheden nog afmaken, om vervolgens later deze maand officieel te vertrekken.

In november 2022 werd Robyn gekozen om de functie CEO te bekleden bij de organisatie. Met een verleden van meer dan vijftien jaar in de auto-industrie. Ze was onder andere de CEO van Volvo Zwitserland, ook bekleedde ze diverse managementfuncties bij Nissan en DaimlerChrysler. Robyn was aangesteld om de autobond te helpen om te moderniseren, maar ze wil toch weer terugkeren om in de auto-industrie aan de slag te gaan.

'Dit is het moment om afstand te nemen'

Geciteerd door MotorsportWeek vertelt Robyn: "Optreden in de rol van CEO bij de FIA ​​is een enorm voorrecht geweest, en ik ben dankbaar dat ik leiding heb gegeven aan een programma van herstructurering en hervorming." Na iets minder dan twee jaar dienstverband vindt ze het welletjes geweest bij de FIA. "Dit is het moment om afstand te nemen in de wetenschap dat de organisatie beter gepositioneerd is voor de uitdagingen die voor ons liggen. Ik ben erg trots op mijn rol bij het bevorderen van de transformatie van de FIA ​​in zowel sport als mobiliteit, en ik ben blij een organisatie te kunnen verlaten die bestaat uit een geweldig team van getalenteerde en toegewijde individuen."

Robyn is vierde kopstuk dat vertrekt bij FIA

FIA-president Mohammed Ben Sulayem wijst vooral naar de grote bijdrage van Robyn. "Natalies benoeming was opmerkelijk als de eerste CEO in de geschiedenis van de FIA. Ze heeft in grote mate bijgedragen aan een ingrijpende reorganisatie van onze operationele en managementstructuur en onze financiële duurzaamheid." Het afscheid van Robyn is wel de vierde in het rijtje belangrijke kopstukken van de internationale autobond. Zo vertrokken vorig jaar sportief directeur Steve Nielsen, technisch directeur van de eenzitters Tim Goss en het hoofd van de Women in Motorsport Commission, Deborah Mayer.

