Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur erkent dat zijn team vooral met McLaren knokt om de plekken achter Max Verstappen. De Fransman stelt dat er slechts één tiende zit tussen zijn team en McLaren. Per circuit verschilt dan welk team de overhand heeft.

De Scuderia had in 2024 vooral de taak om de hoge bandenslijtage naar beneden te krijgen. Dat lijkt in een zekere zin te zijn gelukt, al is het verschil met Red Bull Racing nog wel aanzienlijk. Een vergelijkbaar team dat vooral vorig stappen heeft weten te zetten is McLaren. Naast Ferrari wist namelijk alleen het oranje team vorig jaar met Oscar Piastri in Qatar, een race te winnen, namelijk de sprintrace.

Het beste halen uit de auto

In China was Lando Norris vooral de uitdager, want hij wist niet alleen de sprintpole te pakken, ook kwam hij tijdens de Grand Prix voor Sergio Pérez als tweede over de streep. Vasseur legt in gesprek met Motorsport.com uit dat zijn team en McLaren elke race aan het stuivertje wisselen zijn. "Ik denk dat het een kwestie is van een tiende of een halve tiende. In Melbourne bijvoorbeeld, eindigden we na zestig ronden de race met acht seconden voorsprong. Het is meer een kwestie van het beste halen uit wat we hebben", zo moet Ferrari de uitvoering nog op orde krijgen. De verschillen zitten vooral in de baanomstandigheden: "Het kan een beetje baan- en asfaltgerelateerd zijn. Ik denk dat het erg moeilijk was om het asfalt te begrijpen [in China], ook vanwege het format, want we deden een stint met soft op vrijdagochtend en toen gingen we naar de race met medium en we hadden de mediumbanden nog niet eerder gebruikt."

Zes á zeven auto's binnen één tiende

De Fransman richt zich bewust dan ook niet op Verstappen, maar de mannen daarachter. "Er is geen normaal weekend. Het is het begin van het seizoen, dus we hebben een werkvenster dat heel nauw is. Misschien is Max soms wat sneller. Maar we hebben een peloton met zes of zeven auto's binnen één tiende. Dat betekent dat je door de details van 'hero' naar 'zero' kunt gaan." Daarbij is de kwalificatie cruciaal. "En als je vanaf P9 start, is de race veel moeilijker omdat je de eerste ronden vuile lucht hebt, zelfs als je sneller bent. Maar zelfs als je sneller bent, heb je moeite om in te halen, want als je geen groot gat hebt, beschadig je de band de eerste tien ronden en dan ben je klaar."

