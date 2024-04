Red Bull-teambaas Christian Horner maakt zich op voor zijn derde tripje naar Miami. De teambaas van Red Bull Racing ziet het evenement in Miami zichzelf elk jaar verbeteren en hoopt in gesprek met Formel1 dat het circuit in de loop van de tijd door het Hard Rock Stadium zal gaan lopen.

De koningsklasse komt sinds 2022 langs in Miami. De race door de Amerikaanse badplaats is er wel eentje voor de welbedeelden. Zo circuleerden er vorig jaar menukaarten met exorbitante prijzen daarop. Toch moet het feestje in Miami het equivalent van de race in Monaco zijn en dan zijn de bedragen iets beter te begrijpen. Het circuit loopt momenteel langs het Hard Rock Stadium, maar volgens Horner mag dat in de toekomst ook wel door het stadion lopen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bayer kan Lawson niets beloven: 'Hij blijft onze nummer één kandidaat voor een stoeltje'

Racen in de VS altijd iets speciaals

Volgens Horner is de race in Miami langzaam maar zeker haar strepen aan het verdienen. "Miami is zo’n bijzondere plek om te racen. Het tweede jaar in Miami was beter dan het eerste, en ik twijfel er niet aan dat het derde jaar nog beter zal zijn", zo verwacht de teambaas van Red Bull dit weekend wel wat. Daarnaast is racen in de Verenigde Staten - als echt autoland - ook altijd iets speciaals voor Horner. "Maar autorijden in de VS is altijd iets bijzonders."

OOK INTERESSANT: Horner ziet vooruitgang met 2026-reglement: 'FIA heeft met teams samengewerkt'

Door het stadion heenrijden

Over het circuit zelf is Horner minder enthousiast, maar het hele evenement scoort dan vervolgens wel weer punten. "Het is niet het beste circuit ter wereld, maar het is wel een fantastisch evenement." Toch hoopt hij dat het stadion, wat nu nog vooral achtergrond is, ook onderdeel wordt van de baan. "Het zou geweldig zijn als we ook naar het stadion kunnen. Dat zou iets bijzonders zijn."

Gerelateerd