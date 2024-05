Adrian Newey, die eerder deze maand officieel zijn afscheid als hoofdontwerper en chief technology officer van Red Bull Racing aankondigde, zegt te genieten van veranderingen in de reglementen. Teambaas Christian Horner beweert echter dat hij daar juist een hekel aan had.

Newey is al sinds 1988 werkzaam in de Formule 1 en heeft een boel vooruitgang op technisch gebied mee mogen maken. Zo was hij actief bij Williams toen het team de active suspension onder de knie kreeg en het seizoen van 1992 domineerde met Nigel Mansell. Bij McLaren hielp hij Mika Häkkinen aan het wereldkampioenschap toen de auto's smaller werden en banden met groeven kregen. De technische reglementen van 2009 pakte goed uit voor Red Bull dat van het middenveld naar de top steeg en Newey ontwierp de auto's waarmee Sebastian Vettel vier titels op rij pakte. Het Oostenrijkse team domineert de Formule 1 weer sinds 2022 nu het groundeffect een grote rol speelt.

Genoten van de uitdaging

"Ik geniet wel van veranderingen in de reglementen, zeker," vertelde Newey tegenover Sky Sports F1 toen hem werd voorgelegd dat hij vast een rol wil spelen wanneer de nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd. "Dit pakket aan reglementen was de grootste regelverandering die we hebben gehad sinds 1983, toen de platte vloeren hun intrede maakten. Ik heb heel erg genoten van de uitdaging van al het onderzoek en het gedetailleerd ontwerpen van die auto," zo doelde de 65-jarige Brit op de Red Bull RB18 van 2022 die de basis legde voor de dominante periode van de energiedrankfabrikant.

Geweldige reeks

"Deze opvolgende auto's [de RB19 en RB20] zijn een evolutie van die auto en de auto van volgend jaar is daar weer een derde evolutie van," vervolgde Newey. "Het is dus een geweldige reeks geweest, eentje die mij versteld heeft doen staan over hoeveel er in deze auto's zit. Toen ik voor het eerst naar de reglementen keek, was ik er niet zo zeker van, maar ja, het is leuk geweest." Horner beweert echter dat de ontwerper nooit fan was van nieuwe technische reglementen. "Het ironische is dat hij altijd aan elke regelverandering een hekel had. 2026 is een unieke, aangezien de reglementen omtrent het chassis en de motor allebei op de schop gaan. Het is echter een compleet andere wereld tegenwoordig met het budgetplafond en de beperkingen die we hebben qua resources."

