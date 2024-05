Adrian Newey heeft officieel zijn vertrek bij Red Bull Racing aangekondigd. Het is nog niet bekend waar zijn toekomst in de Formule 1 ligt. Op de social media-kanalen van Canal+ werd per ongeluk gemeld dat de ontwerper zich al bij Ferrari had gevoegd, voordat de berichten prompt weer werden verwijderd.

Newey is bezig aan zijn twintigste en laatste seizoen als hoofdontwerper en chief technology officer bij het Red Bull F1-team, maar door vermoeidheid, zeker na het slopende seizoen van 2021 waarin Max Verstappen de strijd aanging met Lewis Hamilton, was het voor hem tijd om een stapje terug te doen. Vanaf maart 2025 mag hij naar een andere renstal toe. Het meesterbrein achter zoveel dominante Formule 1-bolides wordt vooral gelinkt aan Ferrari, maar naar verluidt heeft Lawrence Stroll hem met een grote zak geld geprobeerd te overtuigen naar Aston Martin te komen. Een terugkeer bij Williams wordt overigens ook niet uitgesloten.

Blunder van Franse tv-zender

Als het aan Canal+ ligt, dan gaat Adrian Newey naar het team van Ferrari toe. Sterker nog, de tv-zender die in Frankrijk de uitzendrechten van de koningsklasse in handen heeft, lijkt zelfs te denken dat het al bekend is dat de Brit de overstap naar de Scuderia gaat maken. Afgelopen maandag maakte Ferrari bekend dat Jérôme d'Ambrosio en Loïc Serra, de adjunct-teambaas en de directeur performance van Mercedes, bij hun werkzaam zullen zijn vanaf 1 oktober dit jaar.

Canal+ reageerde op het nieuws met een post op X, voorheen Twitter, waarin werd geschreven: "Denk je dat Ferrari, na het in dienst nemen van Adrian Newey, bezig is met het vormen van een dreamteam?" Het berichtje werd na enkele minuten weer verwijderd. Dat was echter niet het enige social media-platform waar de Franse zender blunderde. Op Instagram schreven ze namelijk: "Na Adrian Newey, een nieuwe zet van de Scuderia. Wat vind jij ervan?" Ook deze post is inmiddels aangepast.

