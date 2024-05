Red Bull Racing-teambaas Christian Horner waarschuwt de rivalen van het Oostenrijkse team voor het aantrekken van Adrian Newey. De teambaas stelt namelijk dat het een complexe zaak wordt om de 65-jarige ontwerper in het huidige tijdperk Formule 1 binnen te halen.

Sinds dat bekend is geworden is dat Newey bij Red Bull Racing vertrekt, is het gespeculeer over zijn toekomst begonnen. Zo zou Ferrari dicht bij een deal met de topontwerper zijn en Aston Martin zou een concrete aanbieding hebben neergelegd. De laatste paar weken kwam ook Williams in beeld en dus is het nog maar de vraag waar Newey zijn nieuwe avontuur zal gaan zijn. Newey zelf, die kondigde in de persverklaring en later bij Sky Sports F1 aan dat dit misschien wel het perfecte moment was om een stapje terug te doen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris eerlijk over band met Verstappen: "We zijn geen beste vrienden"

Structuur rondom Adrian Newey gebouwd

In Miami en geciteerd door PlanetF1 legt Horner uit dat hij Red Bull Racing om Newey heen heeft gebouwd. Met de hedendaagse budgetcap voorziet hij problemen bij het volgende team die dat voor de 65-jarige ontwerper wil gaan doen. "Ik denk dat Formule 1 nu een erg ingewikkelde business is, vooral met het kostenplafond, elementen waar je rekening mee moet houden. Je moet heel goed nadenken over waar je je geld inzet, waar je budgetten inzet, welke middelen, waar je de beste 'bang for buck' krijgt. En ik denk dat we in de loop der jaren een structuur rond Adrian hebben ontwikkeld die past bij zijn manier van werken", zo benadrukt Horner dat alles bij Red Bull Racing in werking was gezet om Newey het zo comfortabel mogelijk te maken.

OOK INTERESSANT: Marko zag 'heilige vuur' niet meer bij Newey: "Heel jammer"

Newey gebruikt tekentafel

Horner wijst naar de werkwijze van de meest succesvolle ontwerper uit de koningsklasse. "Hij is de enige ontwerper in de Formule 1 die nog steeds op de tekentafel werkt. Maar natuurlijk zijn de regels steeds strenger geworden en is Adrian's rol binnen het team de afgelopen jaren geëvolueerd en ontwikkeld." Red Bull paste zich dan ook aan, aan de ontwerper. "En we hebben onze manier van werken moeten veranderen, wat in elke organisatie hetzelfde is. Het moet zich blijven ontwikkelen en aanpassen, en dat is wat we hebben gevonden."

Gerelateerd