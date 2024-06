Christian Horner hoeft niet langer te vrezen voor zogenaamde Frankenstein-auto's, nadat de FIA vanaf 2026 een nieuwe set technische reglementen zal introduceren. Dat vertelt FIA Single Seater Director, Nikolas Tombazis.

De FIA heeft op donderdag de eerste conceptbeelden naar buiten gebracht, van de auto waarmee vanaf 2026 gaat worden gereden in de Formule 1. Dat jaar wordt er een nieuwe set motorische reglementen geïntroduceerd, waardoor de pikorde binnen de sport mogelijk op de schop gaat. De teams zullen weer vanaf nul moeten beginnen met het ontwikkelen van de krachtbronnen, en krijgen in die zin dus een blanco vel papier om als sterkste uit de bus te komen. Ook zullen de nieuwe auto's aanzienlijk lichter, korter en smaller zijn.

Nieuwe motorische reglementen

Met de nieuwe motorformule vindt er een grote verschuiving plaats en wordt er een verdeling van 50/50 gerealiseerd tussen de verbrandingsmotor en de elektriciteitsproductie. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner sprak hier ongeveer een jaar geleden zijn zorgen over uit, omdat hij vreesde dat de batterij in de auto dusdanig groot zou moeten zijn om dit te realiseren, dat de auto's er niet meer als Formule 1-auto's uit zouden zien: "Ik denk dat we dringend aandacht moeten besteden aan de verhouding tussen het verbrandingsvermogen en het elektrisch vermogen, voordat het te laat is", zo klonk Horner uiterst bezorgd tijdens het raceweekend in Oostenrijk. "We moeten ervoor zorgen dat we geen technische Frankenstein gaan creëren."

Frankenstein

In gesprek met Motorsport.com krijgt Nikolas Tombazis de vraag of de nieuwe auto's visueel een schok zullen vormen voor de fans: "Dat ligt eraan over welke fans je praat", klinkt het. "Een toegewijde fan op de tribune zal de verschillen kunnen zien, maar in de basis zien de nieuwe auto's er nog steeds uit als Formule 1-auto's zoals we die kennen. Visueel heeft het vooral invloed op dat de wielen wat smaller zijn en dat de auto's iets kleiner zijn. De kleine wielkap aan de voorkant zal verdwijnen om het zicht van de coureurs te verbeteren, en de voor- en achtervleugels gaan er natuurlijk anders uitzien."

