Lando Norris is niet bang dat de verhoudingen tussen hem en Max Verstappen verstoord zullen raken, als het duo met elkaar zou knokken om de wereldtitel. Hoewel er veel respect over en weer is, onthult de enkelvoudig racewinnaar dat hij geen 'beste vrienden' met Verstappen is.

In Miami was het dan eindelijk raak voor Norris. De kopman van McLaren had in de afgelopen jaren een paar kansen op een zege, maar telkens ging het mis op het cruciale moment. Zo bleef hij op de droogweerbanden staan in leidende positie tijdens de Grand Prix van Rusland in 2021. Daardoor kon Lewis Hamilton de race winnen. Een week ervoor was het uitgerekend teamgenoot Daniel Ricciardo, die met behulp van een teamorder, de race op Monza naar zich toe wist te trekken. In Miami was het Norris zijn dag, want daar wist hij zijn allereerst Grand Prix-overwinning te pakken.

Veel respect, maar geen beste vrienden

Norris vierde afgelopen week zijn overwinning op het hoofdkantoor van McLaren in Woking. Daar was het team verzameld om de 24-jarige Brit in het zonnetje te zetten. Op de vraag van Sky Sports F1 of de vriendschap met Verstappen gaat veranderen, zodra er kans is op een titelstrijd, legt Norris uit: "Daar ga ik eigenlijk wel vanuit en niet zozeer op een slechte manier. We respecteren elkaar en we kunnen prima met elkaar omgaan. We zijn geen beste vrienden. We sturen elkaar echt niet elke dag berichten. We hebben eigenlijk gewoon veel respect voor elkaar. Van hem toe naar mij uit en andersom. Ik kijk er naar uit om hem te gaan uitdagen en om tegen hem te racen. Hij is één van de allerbeste coureurs die er ooit in de Formule 1 is geweest. Als ik mezelf tegen hem kan bewijzen, dan bewijs ik mezelf tegen één van de allerbeste en dat is precies wat ik wil gaan doen."

