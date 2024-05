Alles wat je moet weten over de Grand Prix van Emilia-Romagna

Het eerste Europese Formule 1-weekend van 2024 is in aantocht met de Grand Prix van Grand Prix van Emilia-Romagna die volgend weekend zal worden verreden. Na een begin in Bahrein en de eerste race op Amerikaanse bodem, is Italië ronde zeven van het wereldkampioenschap Formule 1.

Het spektakel reist naar Imola af met de wetenschap dat Lando Norris zijn eerste Formule 1-overwinning heeft weten te pakken in Miami. De vraag is of McLaren vanaf dit moment een uitdaging kan blijven of dat Max Verstappen in Italië er een schepje bovenop gaat doen. De Nederlander greep dan wel naast de zege op zondag, maar wist wel met de meeste punten te vertrekken uit de Amerikaanse badplaats.

Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is aankomend weekend het strijdtoneel. Het circuit in Imola heeft een lange geschiedenis in de sport. In de jaren tachtig ging het evenement als de Grand Prix van Italië door het leven om vervolgens vanaf 1981 de Grand Prix van San Marino te heten. In 2006 kwam daar een eind aan, om vervolgens in 2020 weer terug te keren als de Grand Prix van Emilia Romagna. Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is 4.9 kilometer lang en beschikt over 19 bochten met één DRS-zone, namelijk op start-finish. Komende zondag worden er 63 ronden verreden en Lewis Hamilton heeft met een 1:15.484 (2020) nog altijd het (race)ronderecord op zijn naam staan.

Voorlopige weersverwachting: Storm voorafgaand aan raceweekend in Imola

Daar waar het momenteel zonnig is in Imola, gaat dit begin deze week wel veranderen. Er zijn waarschuwingen afgegeven voor de maandag en dinsdag met kans op veel regen en onweer. Vanaf woensdag klaart het echter weer op, iets wat tot zondag lijkt te gaan duren. Op vrijdag en zaterdag wordt het ongeveer 24 graden Celsius met 25 procent kans op regen op vrijdag en 7 procent kans op regen op zaterdag. De grootste kans op regen is echter op zondag, als er met 26 graden Celsius 56 procent kans is op regen. Een regenrace, iets wat in 2024 nog niet is voorgekomen, lijkt voor komend weekend dus vrij realistisch.

Coureursklassement

Constructeurskampioenschap

Constructeur Aantal punten 1. Red Bull Racing 239 punten 2. Ferrari 187 punten 3. McLaren 124 punten 4. Mercedes 64 punten 5. Aston Martin 42 punten 6. RB 19 punten 7. Haas 7 punten 8. Alpine 1 punten 9. Williams 0 punten 10. Kick Sauber 0 punten

Tijdschema Grand Prix van Emilia-Romagna

Na twee sprintweekenden keert de Formule 1 terug naar Italië met een traditioneel weekend op het programma. Vrijdag 17 mei om 13:30 uur zal de eerste vrije training worden verreden en om 17:00 uur staat de tweede oefensessie op het programma. Zaterdag om 12:30 uur maken de coureurs zich klaar voor het laatste oefenuurtje, voordat de kwalificatie om 16:00 uur gaat beginnen. Die kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van Emilia-Romagna die zondag 19 mei om 15:00 uur van start zal gaan.

Vrijdag 17 mei

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 18 mei

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 19 mei

15:00 uur: Grand Prix van Emilia-Romagna

