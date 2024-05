'Verstappen kreeg Senna-shirt aangeboden van Vettel, maar weigerde'

Max Verstappen kwam - met name op social media - onder vuur te liggen toen hij tijdens een eerbetoon aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger als bijna enige zonder Senna-shirt op de foto poseerde. De rel leek vrij snel weer te gaan liggen, maar nieuwe beelden wekken nu de indruk dat Verstappen een aangeboden shirt, uit handen van initiatiefnemer Sebastian Vettel, bewust weigerde.

Zowel Ayrton Senna als Roland Ratzenberger overleden tijdens het raceweekend van San Marino in 1994 in Imola, achteraf een van de meest rampzalige raceweekenden in de autosportgeschiedenis. De twee coureurs werden herdacht in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Oud-coureur Sebastian Vettel nam het voortouw in deze herdenking. Op een gegeven moment stonden de F1-coureurs opgelijnd, gehuld in een geel T-shirt, om een foto te laten nemen. Op beelden was te zien dat vrijwel alle coureurs het speciale herdenkings-shirt droegen, maar Verstappen niet. De Nederlander hield, samen met onder meer George Russell en Sergio Pérez, de Braziliaanse vlag omhoog, maar deed dit in zijn Red Bull-tenue.

Waarom stond Verstappen zonder Senna-shirt in Imola?

Er deden al snel verschillende verhalen de ronde over waarom Verstappen geen Senna-shirt droeg. Zo werd er gesuggereerd dat de familie van Kelly Piquet de reden was, omdat Nelson Piquet absoluut niet door één deur kon met Senna. Later kreeg GPFans vanuit de paddock te horen dat het eerbetoon slecht was gecommuniceerd richting de coureurs en dat ze daarom niet allemaal even goed op de hoogte waren van de verwachtingen. Dit zou ook de reden zijn geweest dat Oscar Piastri en Kevin Magnussen helemaal niet bij het evenement aanwezig waren. Verstappen kreeg op social media de wind van voren, maar gelukkig ging de storm al vrij snel weer liggen. Tot nu, want nieuwe beelden hebben de rel weer opgestart.

'Vettel wilde Verstappen Senna-shirt geven, Max weigerde

Rafaël Lopes, motorsportcommentator bij het Braziliaanse Globo, komt op zijn X-account - met bijna 52.000 volgers - nu met nieuwe opgedoken beelden. Op de video, die 34 seconden duurt, is op 28 seconden een glimp op te vangen van Vettel die probeert Verstappen een Senna-shirt te overhandigen. De Limburger weigerde het shirt echter volgens Lopes, want Verstappen bleef gewoon in zijn Red Bull-tenue staan, terwijl de overige coureurs die nog geen shirt hadden, deze wel aannamen. "Kijk eens naar deze onzin... lol", zo schrijft Lopes bij de video.

Duidelijkheid over de situatie blijft uit

Hoewel op de beelden inderdaad, al zij het lastig, te zien is dat Vettel een shirt probeert te overhandigen aan Verstappen, is niet te zien hoe de Nederlander daarop reageert. De camera draait namelijk weg en op het moment dat de camera terugdraait, is Vettel uit beeld verdwenen en zien we Verstappen nog steeds zonder Senna-shirt. Tevens is dan nog steeds niet duidelijk waarom de Red Bull-coureur het shirt niet wilde dragen. Verstappen droeg overigens op zijn borst wel een speldje met een herdenking aan Ratzenberger.

