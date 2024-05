De FIA stopt met het testen van het afdekken van de banden voor regensessies in de Formule 1. De autosportbond heeft diverse keren - in samenwerking met Ferrari - getest of deze methode zou helpen het opspattende water te verminderen, maar het resultaat is minimaal. De FIA gaat nu op zoek naar andere manieren om toch te kunnen rijden tijdens extreme regenval.

De zogenaamde wielafdekking, of wieldoptest, werd vorig jaar op Silverstone al voor het eerst getest, al betrof het toen een uitgeklede versie van het idee dat recent in samenwerking met Ferrari is getest op Fiorano. Het nieuwe concept van de wielcovers was expres overdreven, omdat de FIA goed in kaart wilde brengen wat het effect zou kunnen zijn. Ferrari liet twee auto's dicht achter elkaar rijden om te kijken of de achterste auto minder last zou hebben van het opspattende water. Dat bleek slechts marginaal het geval, zo luidde de conclusie op basis van een videoanalyse. Er werd een enorme hoeveelheid water door de diffuser naar boven gegooid, dus de beoogde winst werd hierdoor niet behaald.

FIA zet streep door wieldoppen-project voor regenraces

Nikolas Tombazis, hoofd van de eenzitterzaken van de FIA, zei exclusief tegen Autosport dat het wieldoppenproject nu is stopgezet omdat het niet de gewenste stap voorwaarts gaat opleveren. Dart betekent echter niet dat de FIA niet op zoek gaat naar andere oplossingen. De autosportbond wil dat er in de toekomst geen races meer worden afgeblazen vanwege regenval en blijft dus door zoeken naar het gouden ei. "Ik denk dat we een paar vragen hebben beantwoorden [met de wieldoppentest, red.]. We weten nu waar we staan, maar ik denk niet dat dit als project doorgaat. We weten nu dat we andere manieren moeten vinden om te voorkomen dat races worden afgeblazen", aldus Tombazis.

Op zoek naar andere oplossingen

De 56-jarige Griek zegt dat de FIA al enkele ideeën op de plank liggen heeft die getest en uitgewerkt kunnen worden, maar wilde nog niet vertellen wat deze ideeën precies zij. "We moeten verschillende oplossingen gaan bedenken. Wat we uiteindelijk willen is een situatie zoals in Spa 2021 vermijden, waarin een race wordt afgelast, sterk wordt ingekort of lang wordt uitgesteld."

