De Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort zal in 2024 nog grootser worden vormgegeven. De organisatie heeft laten weten dat de zogenoemde Super Friday "spectaculair vernieuwd" is en dat er voor fans nóg meer te beleven is. Ook zijn de eerste grote artiesten vastgelegd. Armin van Buuren, Snollebollekes en DI-RECT komen acte de présence geven in Zandvoort.

De Grand Prix van Zandvoort, officieel de Formula 1 Dutch Grand Prix genoemd, is altijd één groot oranje-feest. Het driedaagse evenement lijkt soms meer op een festival dan op een raceweekend. En het entertainmentgehalte wordt dit jaar nog verder verhoogd, zo heeft de organisatie laten weten. De zogeheten Super Friday is "spectaculair vernieuwd", zodat er voor de fans nog meer te beleven valt. Zowel doorgewinterde F1-liefhebbers als families met kinderen kunnen hun hart ophalen tijdens het feestweekend in Zandvoort, zo laat sportief directeur Jan Lammers weten op de officiële website van het evenement. Ook heeft men de line-up voor de Super Friday bekendgemaakt en de gestrikte namen zijn van hoog niveau.

Artikel gaat verder onder video

Sputnik Spring Break-festivalgangers gaan compleet los op VerstappenLees meer

Veel actie op en naast de baan tijdens Super Friday

Zowel op als naast de baan zal er tijdens de Super Friday meer te beleven zijn dan ooit tevoren. Zo wordt er dit seizoen al voor de eerste vrije training gestart met een openingsshow in de Fanzone, waar ook meerdere F1-coureurs bij aanwezig zullen zijn. De openingsshow omvat ook een optreden van Fan Energizer en Snollebollekes. Op de baan kan men niet alleen kijken naar de vrije trainingen van de Formule 1 en de Porsche Mobil 1 Supercup, maar ook naar de oefensessies van de F1 Academy, de vrouwelijke variant van de koningsklasse. Ook staat er nog een Full Throttle Track Show op het programma.

LEES MEER: Hamilton arriveert opvallend vroeg bij circuit Monaco, trekt aandacht met outfit

Van Buuren en DI-RECT tijdens closing party op Super Friday

In de Fanzone is er tussendoor ook nog van alles te beleven. Naast muziek, is er een Pit Stop Challenge, staan er racesimulatoren klaar om je eigen rijvaardigheden te testen en kun je toegang krijgen tot de paddock van de F1 Academy. Afsluitend treden er twee grote namen op, zo heeft de organisatie van de Dutch Grand Prix bekendgemaakt. DI-RECT en DJ Armin van Buuren zullen het publiek opzwepen tijdens de eerste dag van het oranje-weekend in Zandvoort.

Gerelateerd