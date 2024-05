Lewis Hamilton arriveerde vanochtend al bijzonder vroeg bij het paddock in Monaco, waar dit weekend weer een nieuwe Grand Prix op het programma staat. De Brit trok direct de aandacht van deze aanwezige journalisten, want in een felblauw vest - met daaronder helemaal niets, viel hij niet te missen. Met zijn half blote bovenlijf begaf hij zich richting het circuit.

Vandaag staat de gebruikelijke persdag op het programma in Monaco en Hamilton was één van de eerste coureurs die zich liet zien bij het circuit. De zevenvoudig wereldkampioen, die tevens ook een optrekje bezit in het prinsdom, liet zich middels een bootje aanmeren nabij het paddock en legde het laatste stukje ter voet af. Hoewel z'n wandeling maar kort was, hebben de aanwezige journalisten meer dan voldoende foto's kunnen schieten van de Britse superster. Hamilton trok ook wel de aandacht, want - zoals wel vaker - was hij gehuld in een opvallende outfit.

Hamilton trekt aandacht met outfit in Monaco

Hamilton droeg knalblauwe schoenen met daarboven een ietwat wijde beige broek. Op z'n bovenlijf droeg de coureur uit Stevenage enkel een lichtblauw en doorschijnend vest. Doordat het vest enigszins transparant was en daarnaast ruim open stond, liep Hamilton zo goed als met een half ontbloot bovenlijf rond in Monaco. Zijn tatoeages waren goed zichtbaar en dit in combinatie met zijn witte zonnebril en genoeg bling bling om zijn nek en vingers, trok hij al snel de aandacht van het aanwezige journaille. De fotorolletjes werden binnen mum van tijd volgeschoten en een aantal van deze foto's zie je hieronder.

Lewis Hamilton verscheen vandaag bijzonder vroeg bij het circuit in Monaco voor de mediadag. De zevenvoudig wereldkampioen trok met zijn half ontblote bovenlijf de aandacht van de media en werd dan ook meermaals op de gevoelige plaat vastgelegd. 📸#MonacoGP #lewishamilton #F1 pic.twitter.com/S0ycqim0wF — GPFans NL (@GPFansNL) May 23, 2024

