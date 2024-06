De Grand Prix van Monaco was geen al te groot spektakel, al werd de race aan het begin nog wel even opgeschrikt door een stevige crash. Tijdens het moment raakte fotograaf Andrea Bruno Diodato raakte tijdens het moment gewond en moest naar het ziekenhuis. Inmiddels geeft hij - gelukkig - aan dat alles met een sisser is afgelopen.

Iets meer dan een week geleden zagen we tijdens de Grand Prix van Monaco aan het begin een flinke crash. Kevin Magnussen leek niet goed op te letten, raakte Sergio Pérez en met het tweetal werd ook Nico Hülkenberg nog meegenomen. Op de smalle straten van Monte Carlo was het vanzelfsprekend meteen een flinke klapper en we zagen dan ook hoe de auto van met name Pérez flink toegetakeld werd en de brokstukken in het rond vlogen. Fotograaf Diodato werd tijdens het moment vervelend geraakt door rondvliegende brokstukken, ging naar de grond, schreeuwde het uit van de pijn en moest naar het ziekenhuis. Vanuit daar liet hij weten dat het naar omstandigheden goed ging en alles met een sisser was afgelopen.

Alles gaat goed

Inmiddels is hij alweer even uit het ziekenhuis ontslagen en heeft hij de tijd gevonden om met Sky Italia te praten over het voor hem toch vervelende moment vlak langs de baan. Hij laat weten dat alles in orde is: "Het gaat goed met mij en er zijn geen serieuze consequenties geweest voor iemand. Dit maakt ook wel duidelijk dat er helemaal geen veiligheidsprobleem is op het circuit." Overigens wil de fotograaf ook totaal de schuld niet bij de roekeloze actie van Magnussen leggen: "Ik wil de Haas-coureur helemaal de schuld niet geven. Als fan van de sport, begrijp ik het wel", stelt jij. "Als ik mezelf verplaats in de schoenen van de coureur, moet ik zeggen dat ik op een bepaalde manier Magnussen wel begrijp.

Geen angst

Diodato vervolgt: "Het is een race waar het ontzettend lastig is om in te halen. Wellicht zag hij in die situatie de enige kleine mogelijkheid om te slagen. Ik heb helemaal niet de drang om hem te beschuldigen." Hij krijgt vervolgens de vraag of hij bang was tijdens het moment: "Nee, ik had geen angst. Er zijn geen problemen met de veiligheid in Monaco. Ik ken het circuit ontzettend goed en het komt door de goede vangrails en de palen rondom het asfalt dat er geen serieuze consequenties zijn geweest. Het circuit heeft veel meer zekerheid ten opzichte van andere circuits. Denk bijvoorbeeld aan het incident van [Guanyu] Zhou in Silverstone in 2022", besluit hij.

