Kevin Magnussen blikt in gesprek met de media in Montreal nog eens terug op de crash in Monaco, waarbij hijzelf, Sergio Pérez en Nico Hülkenberg uitvielen, nadat de eerste twee genoemden contact met elkaar maakten. Magnussen laat optekenen dat hij Pérez achteraf niet had moeten vertrouwen.

Na slechts een half rondje op het stratencircuit in Monte Carlo twee weken geleden, werd de rode vlag gezwaaid. De Grand Prix van Monaco moest worden stilgelegd vanwege een crash achterin het veld. Sergio Pérez had een teleurstellende kwalificatie meegemaakt en moest vanaf de zestiende positie komen. Kevin Magnussen, die op de laatste startrij stond na zijn diskwalificatie op de zaterdag, probeerde voorbij de Red Bull te gaan na Sainte Dévote. Bij Beau Rivage, op de heuvel richting Massenet en het casino, haakten de wielen van de Red Bull en de Haas in elkaar en kwamen met een flinke impact in de vangrail terecht. Nico Hülkenberg kon nergens naartoe en crashte ook.

Intimideren

Magnussen werd door de publieke opinie in eerste instantie als schuldige afgewezen, maar de wedstrijdleiding besloot dat er niet verder naar het incident gekeken hoefde te worden, omdat het om een 'racing incident' zou gaan. Zelf houdt de Deen er een andere kijk op na: "Ik zie Sergio niet als een dirty driver of zoiets, maar ik was verbaasd dat hij mij geen ruimte liet", citeert Motorsport.com. "Hij duwde mij duidelijk richting de muur om mij te intimideren, en zodat ik het gas los zou laten. Maar dat is niet de manier waarop we zouden moeten racen."

Niet moeten vertrouwen

De Haas-coureur vervolgt: "Hij kan niet beweren dat hij mij niet gezien heeft. Hij zag me. Daar is geen ontkomen aan. Hij zag me. Daarom bleef ik gas geven... Ik vertrouwde erop dat hij mij ruimte zou geven, omdat hij mij gezien heeft." Als hij niet zeker zou hebben geweten of Pérez hem had gezien, had Magnussen het naar eigen zeggen anders aangepakt: "Dan had ik waarschijnlijk het gas losgelaten, maar het was heel duidelijk dat hij mij gezien heeft. Ik dacht dat het goed zou komen, dat hij ruimte zou laten. Ik vertrouwde erop dat hij dat zou doen. Achteraf had ik hem niet moeten vertrouwen."

