Voormalig F1-strategy engineer Bernie Collins denkt dat de nieuwe regels voor tijdens de Grand Prix van Monaco niet zullen werken. Collins ziet potentieel een enorm voordeel voor de teams die de race achteraan moeten starten.

Deze week werd het officieel gemaakt dat elke coureur tijdens de Grand Prix van Monaco minimaal twee pitstops zal moeten doen tijdens de race. Het doel van deze regel is om de Grand Prix, die doorgaans ontbreekt in actie en spektakel, wat spannender te maken door een extra strategisch element toe te voegen. In 2024 viel er een rode vlag in de eerste ronde na het ongeluk van Sergio Pérez en Kevin Magnussen, waarin ook Nico Hülkenberg werd uitgeschakeld. Omdat coureurs bij een rode vlag van banden mogen veranderen, was er bij de herstart van de race bijna geen strategie meer. Het eindresultaat was dat de gehele top tien precies eindigden waar ze startten.

Stoppen in ronde één en in ronde twee

Collins was tot en met 2022 actief als hoofd van strategie bij Aston Martin, en voorafgaand bij Racing Point, en heeft jaren aan ervaring met het perfectioneren van een racestrategie. Inmiddels is de Noord-Ierse de strategie-expert van F1TV en Sky Sports F1, en zo liet ze haar licht schijnen over de beslissing om men twee keer te laten stoppen in Monaco. “Vaak is een tweestopsstrategie eigenlijk de snelste manier om Monaco te doen”, zo legde Collins uit tijdens de F1TV-uitzending van de testdagen in Bahrein. “Maar vanwege het verkeer is dat niet zo. Mijn eerste gedachte toen ik het [nieuws] las was, dat als ik laatste zou staan in de Grand Prix van Monaco, dat ik dan in ronde één zou stoppen en in ronde twee zou stoppen en dan geen pitstops meer hoef te maken. Dan zou ik achteraan in het peloton kunnen sluiten en hopelijk de anderen voor kunnen blijven wanneer zij later hun twee stops maken.”

Twee keer stoppen onder Safety Car

Collins heeft vervolgens een ander scenario waarin ze uitlegt hoe een team de nieuwe regel met de pitstops zou kunnen uitbuiten. “Tenzij er een minimale lengte voor stint is zoals in Qatar twee jaar geleden, wat ook niet werkte omdat het de strategie echt beperkte, wat houdt iemand die onder een Safety Car dan een beetje uit positie is dan tegen om twee stops te maken? [Ze zouden] voldoen aan de reglementen en effectief geen stops meer hebben. Misschien staat er iets in het reglement dat dat specifieke geval voorkomt. Maar we proberen een heel specifiek probleem op te lossen dat we vorig jaar hadden. Dat is niet altijd het probleem dat we in Monaco hebben.”

