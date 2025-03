De Grand Prix van Monaco zal vanaf dit seizoen sowieso twee verplichte pitstops kennen en dat zorgt toch bij een hoop fans en kenners voor een hoop vraagtekens. Johnny Herbert is juist wel blij met de veranderingen en denkt dat het alleen maar bij zal dragen aan betere races.

De laatste editie van de Grand Prix van Monaco stond voorlopig voor 2025 op de rol, maar inmiddels is dat jaartal de prullenbak in. De Grand Prix van Monaco blijft namelijk tot en met 2031 op de kalender staan in de Formule 1. Het koningsnummer, dat doorgaan plaatsvindt aan het einde van mei, gaat ook een stukje opgeschoven worden. Vanaf 2026 zal de iconische race namelijk in het eerste weekend van juni plaats gaan vinden. Daarmee zal het weekend ook niet meer plaatsvinden op dezelfde data als de Indy 500, de andere iconische triple crown-race.

Artikel gaat verder onder video

Verandering

Op de achtergrond is men bij de FIA bezig gebleven om een oplossing te vinden om de wedstrijden op de straten van Monte Carlo, die toch doorgaans als een optocht beschouwd worden, een stuk interessanter te maken voor de kijker. Het hing al even in de lucht, maar de FIA heeft vorige week officieel de knoop doorgehakt en besloten om vanaf dit seizoen twee pitstops te verplichten in Monaco, waardoor er meer verschuivingen in het veld kunnen plaatsvinden en ook de tactiek tijdens de race belangrijker wordt. De regel geldt voor zowel natte als droge omstandigheden.

Herbert blij met veranderingen

Herbert neem de recente verandering onder de loep: "Racefans op social media hebben Monaco een saaie race genoemd waar de Formule 1 overheen gegroeid is. Mensen begrijpen niet hoe het is om in de cockpit van de auto te zitten, dat is de meest spannende plek om in de cockpit te zitten", stelt hij in gesprek met CasinoApps.com. Het is fysiek en mentaal ontzettend zwaar. Dat is zoals het moet zijn. Kan het een frustrerende race zijn? Zeker. Maar zijn alle andere races waar we heengaan briljant en fantastisch? Nee! Monaco is er één waar de uitdagingen anders zijn. Ik denk dat pitstops laten gebeuren in plaats van een saaie één-stopper de dingen een stuk spannender kan maken. Het is geen probleem om de dingen een beetje spannender te maken."

Gerelateerd