De F1 Commission, de vergadering met de tien teams en de topmannen van de koningsklasse, heeft bepaald dat er meer verplichte pitstops moeten komen in de Grand Prix van Monaco. De plannen kunnen door de FIA in de komende weken bevestigd worden. Max Verstappen en Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageren op de regelwijziging.

Omdat het bijna onmogelijk is om in te halen op de straten van Monte Carlo, zouden er verschillende oplossingen overwogen zijn om de historische Grand Prix toch weer een beetje tot leven te laten brengen in plaats van dat het jaar na jaar treintje rijden is. Zo werd er naar verluidt nagedacht over een regel waarbij de verplichte bandenwissel niet mag plaatsvinden tijdens een rode vlag, zoals dat in 2024 gebeurde wat leidde toch enorm veel kritiek, of Pirelli zou misschien de opdracht krijgen om een speciale, superzachte band te maken voor Monaco die heel rap zou slijten. Uiteindelijk is er gekozen voor de oplossing om meer dan één verplichte pitstop in te stellen.

Alle compounds gebruiken

"De discussie ging over dat je de lay-out van het circuit niet kan aanpassen", vertelde Horner tegenover onder andere GPFans na de F1 Commission. "Zoals iedereen weet, met hoe groot de auto's zijn geworden, is de race bijna altijd al op de zaterdag bepaald en wat we vorig jaar zagen was een rode vlag waarbij iedereen gewoon banden kon wisselen, waardoor er weinig geschuif van posities was. Nu moet je misschien alle drie verschillende compounds gebruiken en door zo'n extra element kan het een tweestopper worden. Gaat het regenen, dan moet je alsnog verplicht twee pitstops maken. Dus ja, het is uniek voor die race en het komt door hoe het circuit is."

Grotere auto's hebben het lastiger gemaakt

"Ik heb het zojuist gelezen, maar ik weet het niet. Ik weet niet of het een enorm verschil gaat maken of iets dergelijks", voegde Verstappen er tegenover onder andere GPFans aan toe bij het persmoment voor F175 Live. "Het maakt me eerlijk gezegd niet uit of het 12 pitstops zijn. Maak er maar 25 van. Dat is allemaal prima. Ik moet me gewoon houden aan wat er besloten wordt, toch?" Gevraagd of hij vindt dat er iets van verandering nodig was voor Monaco, antwoordde de Limburger: "Het is gewoon een circuit waar het ontzettend moeilijk is om in te halen. Hoe groter we de auto's maken, hoe lastiger het ook wordt om te racen. Voor mijn gevoel hadden we in 2016 nog wel wat inhaalmogelijkheden." De breedte van de F1-wagens ging van 1,80 naar 2,00 meter voor 2017. "Nu zijn die mogelijkheden verdwenen natuurlijk. We gaan het wel zien of twee pitstops helpen."

