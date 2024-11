Michel Boeri verwacht dat de Formule 1 steeds minder zal gaan racen in Europa. Terwijl de koningsklasse speelt met het idee van roulerende wedstrijden, verwacht de president van de Automobile Club de Monaco (ACM) dat er een boel Europese circuits helemaal gaan wegvallen, totdat er nog maar twee of drie over zijn.

Er worden dit jaar een recordaantal Grands Prix verreden in de koningsklasse van de autosport en met deze 24 wedstrijden zit het wereldkampioenschap echt aan zijn limiet. Afgelopen januari werd aangekondigd dat Madrid erbij komt vanaf 2026. Daarnaast is de Formule 1 in gesprek met onder andere Rwanda, Zuid-Afrika, Thailand, Incheon in Zuid-Korea en, mede dankzij de populariteit van Williams-invaller Franco Colapinto, Argentinië. Saoedi-Arabië is begonnen aan de bouw van een tweede circuit in Qiddiya. Ondertussen lopen de contracten van Imola, Monza, Spa-Francorchamps en Zandvoort af in 2025.

Nieuwe locaties

"We hebben heel, heel binnenkort nieuws te melden over de mogelijkheid om op de middellange termijn roulerende Europese Grands Prix te houden, zodat er later andere nieuwe opties kunnen komen", vertelde F1-CEO Stefano Domenicali, geciteerd door Autosport, over de toekomstplannen van het wereldkampioenschap. "Dit is iets dat we te zijner tijd zullen verduidelijken. Het is waar dat er een grote vraag is naar nieuwe locaties die op de kalender willen komen, en onze keuze zal altijd in evenwicht zijn tussen de juiste economische voordelen die we als systeem kunnen hebben en ook om de groei op de markt te benutten waarvan we het potentieel zien dat gunstig voor ons zal zijn om onze onderneming nog verder te laten groeien."

Veel Europese races verdwijnen

Boeri verwacht echter dat een roulatiesysteem niet genoeg gaat zijn om de tien huidige Europese circuits op de kalender te houden. "Vergeleken met de andere Europese Grands Prix, hebben wij een aantal kleine voordelen, maar het belangrijkste is dat wij niet gaan rouleren", zei Boeri tegenover Monaco Info, die opgelucht is dat de stratenbaan van Monte Carlo een contractverlenging heeft gekregen tot en met 2031. "Wij zijn er ieder jaar bij. Niet alleen gaan veel Europese Grands Prix verdwijnen, maar degenen die over blijven gaan ook nog eens rouleren. Ik denk dat er met de huidige vraag naar F1 slechts twee of drie Grands Prix over blijven in Europa, nu de interesse naar China en andere continenten gaat."

