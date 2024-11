Hamilton: 'Dat is mijn grootste droom'

Lewis Hamilton heeft onthuld wat zijn grootste droom is binnen de Formule 1 voor hij uiteindelijk met pensioen gaat. De zevenvoudig wereldkampioen is al sinds 2007 actief in de sport, maar is nooit met de koningsklasse afgereisd naar Afrika voor een Grand Prix. De 39-jarige Hamilton hoopt dat deze droom een werkelijkheid kan worden voor hij het voor gezien houdt in de sport.

De Formule 1 is niet meer in Afrika geweest voor meer dan dertig jaar. De laatste Grand Prix op het continent was in 1993 op Kyalami, het legendarische circuit in Zuid-Afrika, maar dit zou hoogstwaarschijnlijk niet de baan zijn waar de sport naar zou terugkeren. Er zijn gesprekken gevoerd in september om F1 naar Rwanda te krijgen, en de prijsuitreikings-ceremonie van de FIA van 2024 zal plaatsvinden in de hoofdstad van het land, Kigali. Net als bij Saoedi Arabië is er veel kritiek op de F1 en de FIA gezien de kwestie van mensenrechten in het land, en dat er wederom sprake zou zijn van 'sportswashing' om deze kwestie te verbergen van het grote publiek.

De grootste droom van Hamilton

Hamilton, die in 2025 de grote overstap naar Ferrari zal maken na twaalf jaar dienst bij Mercedes, hoopt dat hij de dag nog mag meemaken dat de Formule 1 weer in Afrika actief is, waar het ook is. De Brit heeft veelvuldig gezegd tijdens zijn carrière dat het continent gerepresenteerd moet zijn op de kalender, en lijkt in de komende jaren zijn zin te vragen. “Ik heb het over Afrika gehad en we hebben, mogelijk, Rwanda op de planning staan, wat geweldig is”, zo vertelde hij. “Ik hoop alleen dat het op tijd komt voordat ik weg ben. Dat is mijn grootste droom, ervoor zorgen dat ik daar kan racen voordat ik met pensioen ga.”

Las Vegas nog beter dit jaar

Las Vegas was een andere bestemming waar Hamilton al jaren van droomde. Deze droom werd in 2023 eindelijk een werkelijkheid, toen de beroemde Strip van de stad in Nevada werd omgetoverd tot een Formule 1-circuit. Hamilton kende niet zijn beste week - hij kwalificeerde op de elfde plek en werd zevende - maar heeft toch goede herinneringen aan de ervaring. “Dansen onder de nachtlampjes was gewoon ongelooflijk. Ik denk dat ze veel hebben veranderd om het dit jaar nog beter te maken.”

