Diverse Europese klassieke races hebben het de laatste jaren ontzettend moeilijk om hun felbegeerde plek op de Formule 1-kalender te behouden, een taak die sinds het uitbreiden van de kalender met races in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten steeds moeilijker lijkt te worden. Races als België, Zandvoort en zelfs Monaco hebben het zwaar te halen. De race in het Prinsdom betaalt bovendien veel minder geld aan de FIA dan de andere organisatoren en dat zorgde dan ook voor vraagtekens in de toekomst. Ook de huidige grootte van de wagens liet de discussie opkomen of er nog wel gereden moest worden door de smalle straten van Monte Carlo.

Andere datum

Aan die discussie is echter eind november plotsklaps een einde gekomen met een forse contractverlenging vanuit de FIA. De laatste editie stond voorlopig voor 2025 op de rol, maar inmiddels is dat jaartal de prullenbak in. De Grand Prix van Monaco blijft namelijk tot en met 2031 op de kalender staan in de Formule 1. Het koningsnummer, dat doorgaan plaatsvindt aan het einde van mei, gaat ook een stukje opgeschoven worden. Vanaf 2026 zal de iconische race namelijk in het eerste weekend van juni plaats gaan vinden. Daarmee zal het weekend ook niet meer plaatsvinden op dezelfde data als de Indy 500, de andere iconische triple crown-race.

Dubbele pitstop

Op de achtergrond is men bij de FIA bezig gebleven om een oplossing te vinden om de races, die toch doorgaans als een optocht beschouwd worden, een stuk interessanter te maken voor de kijker. Het hing al even in de lucht, maar de FIA heeft nu officieel de knoop doorgehakt en besloten om twee pitstops per race te verplichten, waardoor er meer verschuivingen in het veld kunnen plaatsvinden en ook de tactiek tijdens een race belangrijker wordt. De regel geldt voor zowel natte als droge omstandigheden en gaat per aankomende race in.

