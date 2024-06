Ayao Komatsu heeft tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Canada teruggeblikt op de crash in Monaco waarbij Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg werden uitgeschakeld. De Haas-teambaas heeft de schuld in de schoenen van zijn eigen coureur geschoven.

Twee weken geleden werd er geracet op de straten van Monte Carlo. Na een halve ronde werd de wedstrijd stilgelegd vanwege een zware klapper achterin het veld. Sergio Pérez werd al in Q1 geëlimineerd en moest daarom achterin het veld starten samen met de twee Haas-bolides die waren gediskwalificeerd na de zaterdagssessie. Magnussen wilde een positie goedmaken op de Red Bull van de Mexicaan, maar de twee raakten elkaar de heuvel op bij Beau Rivage. Ze kwamen met een forse impact in de vangrail terecht, namen Hülkenberg mee in het ongeluk en een fotograaf moest vanwege de regen aan carbon naar het ziekenhuis. Magnussen beweerde dat Pérez hem geen ruimte had gegeven en Pérez gaf juist de Deen de schuld.

Dat is niet aan Magnussen

Komatsu had een duidelijk oordeel over de crash. "Het besluitvormingsproces om op dat moment voor dat gat te gaan, een gat dat er niet echt was, was niet per se de juiste beslissing," legde de teambaas uit over Magnussen in de vrijdagspersconferentie in Canada. "En uiteraard verwachtte hij dat Pérez hem meer ruimte zou geven, maar dat is niet aan hem. Er was uiteindelijk een punt waarin ze nog de controle hadden, waarin hij nog kon beslissen om zich terug te trekken, maar dat deed hij niet. We hebben er openlijk over gesproken."

Foutloos weekend nodig

"Het is nu gewoon een kwestie van resetten voor dit weekend," vervolgde Komatsu. "Dat wist hij ook te doen in Imola [na alle straffen in Miami], dus hij heeft hier een foutloos weekend nodig, en ik denk dat dit circuit goed zal zijn voor de sterke punten van onze auto en dat de zwaktes niet tevoorschijn zullen komen, om het zo te zeggen. En Kevin is ook goed op een circuit als dit. Dus ja, ik verwacht van hem dat hij een goed, foutloos raceweekend kan hebben hier." Magnussen is altijd aan de finish gekomen op Circuit Gilles Villeneuve, maar alleen in zijn debuutjaar in 2014 bij McLaren was dat in de punten met P9.

