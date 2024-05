Haas zou een van de meest gewilde teams zijn geworden in het zogeheten silly season. Meerdere coureurs zijn opzoek naar een nieuwe werkgever en zien bij het Amerikaanse F1-team een mogelijke toekomst.

Haas is bezig aan haar negende seizoen in de koningsklasse. Ze hebben nog nooit een podium gescoord en we hebben ze altijd in het midden- of het achterveld gezien. Vergeleken met vorig jaar doet de renstal die sinds januari onder leiding staat van Ayao Komatsu, het dit seizoen wel wat beter. Ze zijn Kick Sauber, Williams en Alpine voorbijgestoken in de pikorde en, als ze in de komende races even goed presteren als in de eerste zeven wedstrijden van het wereldkampioenschap, zullen ze ook meer punten bij elkaar sprokkelen dan in 2023. Omdat Nico Hülkenberg naar Audi vertrekt, heeft Haas tenminste één nieuwe coureur nodig. Daarnaast is de toekomst van Kevin Magnussen nog alles behalve zeker. Naast het jonge talent Ollie Bearman zijn er twee rijders die al op de grid staan, die kanshebbers zouden zijn bij Haas.

Esteban Ocon is het naar verluidt zat bij Alpine. De A524-bolide van het Franse team zou te zwaar zijn en aerodynamisch gezien inefficiënt. Ocon scoorde in de Hongaarse Grand Prix van 2021 een overwinning en vorig jaar stond hij nog op het podium in Monaco, maar nu in 2024 is Alpine erg ver teruggezakt en moeten ze het tot dusver met één mager puntje doen. Volgens Formu1a.uno zijn Ocon en Haas aan het onderhandelen over een mogelijke deal. De nauwe samenwerking met Ferrari kan Haas meer zekerheid geven wanneer de nieuwe technische reglementen hun intrede maken in 2026 en dat zou voor iemand als Ocon aantrekkelijk kunnen zijn.

Yuki Tsunoda kwam eind 2018 bij de Red Bull-junioracademie terecht en rijdt sinds 2021 bij Red Bull-zusterteam VCARB. De Japanner maakt dit seizoen indruk door ploegmaat Daniel Ricciardo te verpletteren in het kampioenschap. Hij hoopt al een tijdje op een promotie van VCARB naar Red Bull Racing waar hij dan het stoeltje zou vullen naast Max Verstappen, maar het lijkt erop dat Sergio Pérez en Carlos Sainz daar de grootste kanshebbers voor de toekomst zijn. Hij zou er niet blij mee zijn bij VCARB te blijven zonder enige kans te maken bij Red Bull Racing. Aston Martin wordt ook lastig. Honda, dat Tsunoda al acht jaar lang steunt, zal vanaf 2026 de power units leveren aan Aston Martin, maar de 24-jarige uit Sagamihara maakt daar alleen kans als Lance Stroll aan de kant wordt gezet. Volgens RACER is Tsunoda daarom geïnteresseerd in een deal met Haas.

