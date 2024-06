Oliver Bearman heeft naar verluidt zijn handtekening gezet onder een contract bij Haas. De Daily Mail kon dit vandaag melden tijdens de F1 Grand Prix van Canada.

Het is een ware stoelendans voor het Formule 1-seizoen van 2025. Het zogeheten silly season begon met de aankondiging tijdens de winter dat Lewis Hamilton de overstap zal maken naar Ferrari. Mercedes is nog altijd op zoek naar een nieuwe teamgenoot voor George Russell. Geruchten over het tweede Red Bull-zitje naast Max Verstappen zijn ten einde gekomen, nadat Sergio Pérez zijn contractverlenging kon bevestigen eerder deze week. Bij de teams in het midden- en achterveld is er nog een boel onzekerheid. Het lijkt er echter op dat Haas in ieder geval een coureur heeft gevonden voor volgend jaar.

Opvolger van Hülkenberg

Nico Hülkenberg zal aan het eind van dit seizoen Haas verlaten. De coureur uit Emmerik aan de Rijn is binnen gehengeld door Audi dat vanaf 2026 Kick Sauber overneemt. Dat betekent dat Haas op zoek moest gaan naar tenminste één nieuwe coureur. De Daily Mail kwam eerder vanavond met het bericht dat de keuze van de Amerikaanse renstal is gevallen op Oliver Bearman.

De 19-jarige uit het Britse Chelmsford is een Ferrari-juniorcoureur en is al de reservecoureur van Haas. Hij mocht afgelopen maart in Saoedi-Arabië zijn debuut maken in de koningsklasse. Carlos Sainz kon namelijk niet racen vanwege een operatie voor een blindedarmontsteking. Hij werd toen zevende voor de Scuderia. Bearman won twee Formule 4-kampioenschappen in 2021, een race in de FIA Formule 3 in 2022 en vier races in de FIA Formule 2 in 2023. Ook dit jaar komt hij uit in de klasse onder de Formule 1, maar door onder andere mechanische problemen en het moeten overslaan van de F2-races in Djedda heeft hij nog geen podium gehaald dit seizoen.

Het is nog niet bekend wanneer Haas het aanstellen van Bearman officieel maakt, maar Auto Motor und Sport kon melden dat er vandaag nog nieuws moet uitkomen over een coureur voor 2025. Ook is het nog niet bekend wie dan de teamgenoot van Bearman kan worden, want Kevin Magnussen loopt kans zijn zitje te verliezen. Onder andere Esteban Ocon, waarvan we al zeker weten dat hij niet meer voor Alpine zal uitkomen volgend jaar, zou een kandidaat zijn.

