Het team van Haas begint in 2025 met een geheel nieuwe line-up. Rookie Oliver Bearman zal namelijk naast Esteban Ocon furore moeten gaan maken bij het Amerikaanse team. Ocon staat nu eenmaal niet bekend als de meest ideale teamgenoot, maar op het F1 75-evenement in Londen legt Bearman tegen onder andere GPFans uit dat hij niet wakker ligt van de reputatie van de Fransman.

Hoewel Ocon een razendsnelle coureur is, staat hij niet bekend als de meest ideale teamgenoot. De Fransman begon halverwege 2016 bij het team van Manor om vervolgens in 2017 een heel seizoen voor Force India te rijden. In 2020 sloot hij aan bij Renault, dat in 2021 als Alpine door het leven ging. De relatie met toenmalig teamgenoot Fernando Alonso was niet altijd even optimaal, ook met Pierre Gasly was Ocon niet altijd de beste vrienden.

Bearman: 'Niet meteen van het ergste uitgaan'

Bearman wordt gevraagd of hij al heeft gesproken met Ocon, over de verhoudingen binnen het team. "Eh, nog niets. Ik denk niet dat het goed is om meteen uit te gaan van het ergste en te denken in doemscenario’s. Ik ben eigenlijk best positief over onze samenwerking tot nu toe. We hebben een goede start gehad. Natuurlijk hebben we elkaar nog niet echt uitgedaagd, maar ik denk dat Esteban het heel goed doet. Hij is erg slim en geeft waardevolle feedback", zo verklaart de rookie.

Ocon heeft bakken met ervaring

Daarnaast focust Bearman zich vooral op zijn eigen ontwikkeling en hoe Ocon daarin een rol kan spelen. "Als ik kijk naar de positieve punten, denk ik dat hij een geweldige teamgenoot zal zijn om van te leren. Hij heeft veel ervaring en is erg snel. Ik denk dat we elkaar zeker zullen waarderen en ik hoop dat we het hele jaar goed kunnen samenwerken en een sterke relatie kunnen opbouwen", aldus Bearman.

