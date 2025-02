De FIA heeft de eerste straf voor het vloeken van een coureur uitgedeeld aan rallycoureur Adrien Famoux. Ook Formule E-coureur Dan Ticktum ging afgelopen weekend in de fout tijdens een heftig onderonsje met zijn team, maar zal, ondanks het gevloek, geen straf krijgen. De FIA legt bij Autosport.com uit waarom de ene coureur wel is gestraft en de andere niet.

De internationale autosportbond kwam vorige maand met een verscherping van het reglement rondom vloeken en/of wangedrag. Mocht de FIA zoiets bespeuren, dan is het orgaan in staat om boetes uit te delen, schorsingen op te leggen en eventueel puntenaftrek in het wereldkampioenschap toe te passen. Dit zal echter pas gebeuren als een coureur herhaaldelijk in de fout gaat. Max Verstappen moest vorig jaar een taakstraf uitzitten voor vloeken tijdens de persconferentie in Singapore, en Charles Leclerc moest een week later een boete betalen voor het gebruik van wat de FIA als scheldwoorden beschouwt.

Driftbui Ticktum

Afgelopen weekend kreeg Ticktum een elektrisch probleem terwijl hij op P6 rondreed. De auto moest worden gereset, en er ging nog meer tijd verloren doordat ook de voorvleugel werd vervangen. Dit leidde tot een flinke scheldpartij van Ticktum, waarvan het transcript op sociale media is terug te vinden. Nu de FIA streng let op het taalgebruik van de coureurs, leek een straf in de lijn der verwachting te liggen, maar de FIA laat het voorval voor wat het is.

FIA verklaart uitblijven van eventuele straf

De internationale autosportbond maakt namelijk nog steeds onderscheid tussen officiële persmomenten en gesprekken in de auto over de boordradio. "De stewards zijn hiervan op de hoogte gebracht en hebben besloten dat er geen verdere actie nodig was, aangezien dit plaatsvond in de context van een radio communicatie met het team en niet tijdens een media-interview", zo verklaart een woordvoerder van de FIA aan het medium.

