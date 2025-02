Oscar Piastri gaat in 2025 beginnen aan zijn derde jaar binnen de Formule 1 en als de lijn van vorig jaar zich doorzet, dan heeft hij misschien een kans op de wereldtitel. In gesprek met The Fast and the Curious wordt hem echter niet gevraagd hoe hij zijn eigen kansen inschat, maar vooral wat hij denkt dat Lewis Hamilton kan gaan doen.

McLaren had in 2024 de stijgende lijn te pakken na de race in Miami. Het updatepakket zorgde ervoor dat de MCL38 de snelste auto werd. Lando Norris wist ermee zijn eerste overwinning te pakken, maar ook Piastri stond voor het eerst op de hoogste trede na de Grand Prix van Hongarije. De MCL39 is een evolutie van de kampioenschapswagen uit 2024, waarvan teambaas Andrea Stella heeft aangegeven dat deze agressief is doorontwikkeld.

Piastri: 'Zou iconisch zijn, als ik niet meer zou racen'

In 2024 begon Piastri aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en ook toen werd hem gevraagd of het niet ongelooflijk zou zijn als Hamilton bij Mercedes de titel zou pakken in zijn laatste jaar. "Nee, dat zou niet geweldig zijn. Ik denk dat het een beter verhaal zou zijn als ik mijn eerste wereldkampioenschap zou winnen. Hij heeft al genoeg tijd gehad, hij is 40", zo vertelde hij destijds. Een jaar later wordt hem dezelfde vraag gesteld. "Nee, dat zou niet geweldig zijn. Mijn antwoord is nog steeds hetzelfde als dat van vorig jaar. Dat verandert niet", reageert Piastri. Mocht hij zelf niet in de Formule 1 racen, dan ziet hij het al iets anders. "Ja, dat zou best iconisch zijn als ik niet meer zou racen", aldus Piastri.

