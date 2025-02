Juan Pablo Montoya verwacht dat Red Bull Racing het zwaar gaat krijgen in 2025 en dat een titelgevecht al helemaal niet iets is waar het Oostenrijkse team aan moet gaan denken. De Colombiaan wijst naar de problemen van de RB20, waarvan Adrian Newey al aangaf dat het niet zo makkelijk is om op te lossen.

De RB20 was in 2024 moeilijk te besturen en dat had alles te maken met de balansproblemen van de wagen. Het team was zoekende en vooral het kleine werkvenster van de bolide speelde op. Max Verstappen kon nog enigszins om de problemen heenrijden, maar voormalig teamgenoot Sergio Pérez kon dat een stuk minder. Het team hoopt de problemen voor de RB21 te verhelpen, maar daar heeft Montoya, die bij OnlineCassino.com zijn verhaal doet, een hard hoofd in.

Lewis Hamilton start in 2025 bij Ferrari en heeft er geen geheim van gemaakt dat hij jaagt op zijn achtste wereldtitel, Montoya verwacht in dat avontuur geen concurrentie van Verstappen. "Max Verstappen zal dit jaar niet het probleem van Lewis zijn. Ik zou verbaasd zijn als Red Bull net zo hard uit de startblokken schiet als de afgelopen jaren. Adrian Newey zei laatst dat de problemen bij Red Bull niet zo eenvoudig zijn als ze denken", zo benadrukt Montoya.

Kan Red Bull problemen tackelen?

Pierre Waché hoopt als technisch directeur van Red Bull Racing dat de RB21 een kampioenschapswagen zal worden, maar Montoya verwacht dat het team nog een lange tijd bezig is om de problemen op te lossen. "Als je zegt dat je de auto verkeerd bouwt en je realiseert je dat wat je doet verkeerd is, hoe overtuigd ben je er dan van dat wat je nu doet volledig juist is? Op een gegeven moment moeten ze gewoon zeggen: ‘Dit is waar we in geloven, en hier gaan we ons voor inzetten, en dit is wat we gaan doen, en dit is wat er gaat gebeuren. Je begint gewoon zijwaarts of zelfs achteruit te bewegen. Als je doorgaat op basis van de verkeerde basis, kom je nooit meer uit het dal. Dat gat kan heel diep zijn, dat is het probleem", aldus Montoya.

