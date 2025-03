Esteban Ocon heeft door de jaren heen de nodige crashes gehad en ook Max Verstappen kan daar natuurlijk over meepraten. Ook heeft hij het imago dat hij het ook regelmatig aan de stok heeft met zijn teamgenoten, maar daar wil de kersvers Haas-coureur zelf niks van weten.

Ocon is door de jaren heen toch bekend komen staan om zijn vaak gespannen relaties met teamgenoten. Vanaf zijn debuut in de sport heeft hij meerdere incidenten gehad met teammaten, zoals Sergio Pérez bij Force India en later Fernando Alonso en Pierre Gasly bij Alpine. Ocon zijn agressieve rijstijl en competitieve instelling zorgen regelmatig voor interne spanningen, wat hem zowel bewondering als kritiek oplevert binnen de F1-paddock. Inmiddels is hij bij Alpine vertrokken, waar het ook altijd niet even lekker liep met landgenoot Gasly.

Uit verband getrokken

Ocon zelf is zich echter van geen kwaad bewust en slaat nu in gesprek met Motorsport.com van zich af: "Ik weet niet precies hoe dat komt. Ik denk dat de dingen redelijk uit zijn verband zijn getrokken. Natuurlijk zijn er wel wat incidentjes geweest en had ik graag willen zien dat de dingen anders gelopen waren. Maar als ik terugkijk, heb ik altijd geprobeerd om goed samen te werken met mijn team en teamgenoot en hebben we ook veel doelen samen bereikt. Of het nu om Sergio, Daniel, Fernando of Pierre gaat."

Bullshit

Ocon vervolgt: "Ik heb met ze allemaal samengewerkt. Ja, er zijn incidenten geweest die ik graag anders had willen zien, maar dat is uiteindelijk heel weinig over de hele tijd gezien. Op het moment dat er een krantenkop is, willen mensen daar graag over doorgaan. Wat kan ik dan zeggen? Vanuit mijn perspectief, hebben we gedaan wat we moesten doen en de kansen genomen die er kwamen. We hebben goed samengewerkt. Ik ben helemaal geen gast die wil crashen met zijn teamgenoot. Dat is bullshit", slaat Ocon van zich af. "Hopelijk wordt dat na een bepaalde tijd een keer vergeten."

