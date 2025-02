Haas en voormalig teambaas Guenther Steiner leken richting een rechtszaak te gaan nadat ze eind 2023 afscheid van elkaar namen. Deze rechtszaak lijkt echter van de baan te zijn.

Dit weet Haas in een statement te melden. In 2016 maakte Haas als Amerikaanse team haar debuut in F1 met Steiner als teambaas. Deze rol zou hij houden tot eind 2023, toen werd besloten dat Haas een andere weg in moest slaan. Ayao Komatsu, die onder Steiner werkte en een compleet andere (vooral technischere) aanpak heeft, nam het roer over vanaf 2024 en zal dit ook in 2025 weer doen. Nadat Steiner en Haas uit elkaar waren gegaan, stelde Steiner dat hij nog geld zou moeten krijgen van het team. Volgens Steiner was Haas nooit zo groot geworden zonder de rol van Steiner, die onder meer door Drive to Survive een bekend gezicht werd in F1 en Haas daarin mee zou hebben genomen. Daarnaast zou Haas de naam van Steiner ook nadat ze uit elkaar waren gegaan, nog steeds hebben gebruikt om winst te boeken. Steiner wou ook daar geld voor zien. Deze zaak is echter geseponeerd na 28 uur en 36 minuten, zo blijkt uit documenten van de Mecklenburg County Clerk of Superior Court. De zaak kan dus niet heropend of nogmaals ingediend worden.

Artikel gaat verder onder video

Volledig statement Haas

Het volledige statement van Haas: "Haas Formula LLC is verheugd te kunnen aankondigen dat Günther Steiner en Haas Formula LLC hun geschil hebben bijgelegd, dat Günther Steiner alle beschuldigingen die hij eerder in zijn rechtszaak heeft geuit, heeft ingetrokken en dat alle claims tegen Haas Formula LLC zijn afgewezen. Zowel de heer Steiner als Haas Formula LLC wensen elkaar succes in hun toekomstige inspanningen en zullen verder geen commentaar geven over deze zaak."

Gerelateerd