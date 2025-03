Het gaat van kwaad tot erger voor Ollie Bearman tijdens de F1 Grand Prix van Australië. De rookie van Haas kon op de vrijdag al weinig ronden rijden vanwege een crash, maar door een knullige fout kan hij ook tijdens VT3 op de zaterdag niet in actie komen.

Het is nog maar de seizoensopener, dus wie waar staat in de pikorde is nog niet helemaal duidelijk, maar we weten wel dat het Haas niet van een leien dakje gaat op het Albert Park Circuit. De auto's van Bearman en Esteban Ocon waren de hekkensluiters tijdens de eerste vrije training. Ze werden negentiende en twintigste op meer dan een halve seconde achterstand van de Kick Sauber van Nico Hülkenberg. Bearman kon de tweede helft van VT1 überhaupt niet meedoen, omdat hij een flinke crash had meegemaakt in bocht 12. De bolide van de jonge Brit kon niet op tijd gerepareerd worden voor de tweede training.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Bearman eerlijk over reputatie Ocon als teamgenoot

Opnieuw geen training voor Bearman

Het nieuws werd alleen maar slechter voor Bearman. De verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K en het uitlaatsysteem moesten allemaal vervangen worden en dus staat bij hem de teller al op twee als het gaat om de pool van gebruikte motoronderdelen. Om de gemiste tijd van vrijdag goed te maken, ging Bearman als allereerste naar buiten bij de start van Vrije Training 3. Echter, halverwege zijn eerste pushrondje ging het opnieuw fout, maar nu in bocht 13. Hij reed het gras op in de remzone, spinde en kwam vast te staan in de grindbak. De schade is in ieder geval een stuk minder vergeleken met de crash van VT1, maar Bearman zal nu wel heel VT3 missen.

Neem F1 TV Premium nu 7 dagen op proef en kijk de GP van Australië gratis!

We have a red flag! 🔴



Ollie Bearman is into the gravel on his first push lap in FP3#F1 #AusGP pic.twitter.com/PL0JyDS69F — Formula 1 (@F1) March 15, 2025

Gerelateerd