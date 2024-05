Valtteri Bottas (34) lijkt op korte termijn van de transfermarkt te gaan verdwijnen. De Finse coureur heeft immers een nieuwe bestemming gevonden, zo lijkt het. Diverse bronnen suggereren dat er in Imola een akkoord is gesloten met het Formule 1-team van Williams. Bottas reed tussen 2012 en 2016 ook al voor de Britse renstal.

Bottas heeft een aflopend contract bij het team van Stake-Sauber, dat in 2026 zal worden omgedoopt tot Audi. Met de recente aankondiging van Nico Hülkenberg als nieuwe coureur voor het team, is het zeker dat in ieder geval één van de huidige rijders het veld moet ruimen bij Sauber. Bottas lijkt niet af te wachten of hij deze persoon gaat zijn en heeft al een akkoord bereikt met Williams, zo doen meerdere bronnen ons geloven. In Imola werden de laatste details uitgewerkt, zo liet Jack Plooij al weten in het Race Café van Ziggo Sport. Er zijn ook beelden opgedoken dat Bottas het motorhome van Williams op sneaky wijze verlaat, precies op het moment dat Logan Sargeant aan komt lopen. Het scheelde niet veel of Bottas en Williams zouden zijn betrapt door de Amerikaan.

Artikel gaat verder onder video

Bottas 'betrapt' bij motorhome Williams in Imola

"Betrapt!", zo zegt Plooij bij het laten zien van de beelden die gemaakt zijn van Bottas die het motorhome van Williams verlaat in Italië. "Hij was even bij de teambaas geweest om de laatste details van zijn contract vast te leggen. Dus schrijf hem maar op: Valtteri Bottas gaat bij Williams rijden." Maar het is niet alleen Plooij die meldt dat Bottas in Imola de laatste hand heeft gelegd aan zijn contract met Williams. Ook het gerenommeerde Speedcafe maakt melding van de zeer waarschijnlijke overstap van de Fin naar zijn oude team.

Aankondiging Bottas in Canada?

'Meerde bronnen beweren dat Bottas het stoeltje veilig zal stellen [in plaats van Kimi Antonelli naast Alexander Albon, red.] en zich weer zal voegen bij het team waarvoor hij van 2012 tot 2016 reed', zo schrijft bovengenoemd medium. 'Er wordt gesuggereerd dat de deal volgende maand, rond de Grand Prix van Canada, wordt aangekondigd.' En dit sluit weer aan bij de woorden van Williams-teambaas James Vowles, die tegenover Sky Sports bevestigde binnenkort met nieuws te komen. "Ik denk dat je over een paar weken wel nieuws kunt verwachten", zo zei de teambaas, die tevens bevestigde met coureurs in gesprek te zijn om Sargeant te vervangen.

